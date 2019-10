Handelt es sich bei unbelegten Brötchen um „zubereitete Speisen zum alsbaldigen Verzehr“? Über diese Auslegung des Gaststättengesetzes verhandelt am heutigen Donnerstag der Bundesgerichtshof (BGH). Das Urteil ist für die Bäcker im Lande wichtig, denn es soll klären, ob Bäckereien ihre Waren künftig den ganzen Sonntag über verkaufen dürfen.

Seit Monaten tobt ein Rechtsstreit zwischen der Wettbewerbszentrale und einer Bäckereikette mit Filialen in München voraus. Die Wettbewerbszentrale ist eine Selbstkontrollinstitution der Wirtschaft für einen fairen Wettbewerb in Deutschland. Anfang dieses Jahrs hatte der Verband das Bäckerunternehmen auf Unterlassung verklagt. Der Vorwurf: Illegaler Backwarenverkauf in mehreren Fällen. Denn einige Bäckerfilialen boten ihre Waren länger feil, als es das Ladenschlussgesetz erlaubt. Da Bayern, anders als Berlin, kein eigenes Landesgesetz hat, gilt dort das Ladenschlussgesetz des Bundes. Diesem zufolge dürfen Bäckereien ihre Waren an Sonn- und Feiertagen höchstens für drei Stunden veräußern.

Wettbewerbszentrale sieht gravierende Wettbewerbsverzerrung

Die Bäckereikette beruft sich hingegen auf das Gaststättengesetz, weil sich Kunden in den Filialen zum Essen hinsetzen können. Gaststättenbetriebe fallen nicht unter das Ladenschlussgesetz. Sie dürfen Speisen auch am Sonntag verkaufen und zwar auch „to-go“ – sofern sie eben zum baldigen Verzehr bestimmt sind. Das Oberlandgericht (OLG) München urteilte damals zu Gunsten der Beklagten: Bäckereien mit Sitzgelegenheiten dürfen Backwaren auch am Sonntag über die Drei-Stunden-Regelung hinaus verkaufen. Die Wettbewerbszentrale ging in Revision. Sie sieht hier eine „gravierende Wettbewerbsverzerrung“, die kleinere Handwerksbetriebe ohne Gastrobetrieb benachteilige. „Unter ,zubereitete Speisen’ fallen aus unserer Sicht im Topf gekochte Suppen, aber keine ,nackten’ Semmel oder Brotlaibe“, sagt dazu Andreas Ottofülling, Geschäftsführer der Wettbewerbszentrale. „Wer am Sonntag beim Bäcker Dutzende Brötchen holt, deckt sich nicht zum ,alsbaldigen Verzehr’ ein“. Dabei ginge es der Wettbewerbszentrale nicht darum, Bäckereien den Brötchenverkauf am Sonntag zu untersagen, sondern um klare Regelungen und einen fairen Wettbewerb.

Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks fordert gleiche Regeln für alle

Einen fairen Wettbewerb wünscht sich der Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks auch. „In Zeiten, wo Fertigbrötchen auch sonntags an Tankstellen, Kiosken und Bahnhofs-Supermärkten verkauft werden, wünschen wir uns gleiche Regeln für alle“, sagt Silvia Meixner, Pressereferentin des deutschen Bäckerhandwerksverbands. „Der Sonntag ist für uns der umsatzstärkste Tag. Wir erleben, dass sich viele Kunden am Sonntag ein ausgiebiges Frühstück mit frischen Brötchen wünschen. Daher empfinden wir die aktuellen Regelungen als nicht mehr zeitgemäß.“ Dabei ist die Lockerung des Sonntagsverkaufs innerhalb der Bäckereiinnungen nicht ganz unumstritten. So kritisierte etwa die Bäckerinnung Kulmbach ihren Dachverband in der Vergangenheit für die Forderungen nach dem Acht-Stunden-Sonntag und kündigte sogar den Austritt an. Aus Sicht der Kulmbacher Innung bedeute der Sonntagsverkauf für kleinere Bäckereien Innung eine personelle Herausforderung und schade dem Kundengeschäft an anderen Verkaufstagen, berichtet die Bäcker-Zeitschrift „BÄKO-magazin“.

OLG München ließ Revision ausdrücklich zu

Auf diese Weise spaltet die Semmelfrage die Gemüter. Die Revision des Urteils ließ das OLG München übrigens ausdrücklich zu, da über die Auslegung des Gaststättengesetztes „bislang höchstrichterlich noch nicht entschieden ist und sich diese Frage in einer Vielzahl weiterer Fälle stellen kann“. Wie viel das BGH-Urteil ändern wird, hängt am Ende jedoch von der jeweiligen Gesetzgebung der Bundesländer ab. In Berlin wird sich wohl nicht viel wandeln. Dort dürfen Bäckereien nach §4, Abs. 3 des Berliner Ladenöffnungsgesetz an Sonn- und Feiertagen Brötchen 9 Stunden lang verkaufen.