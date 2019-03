Die Berliner Politik kann sich wieder auf einen jahrelangen Rechtsstreit einstellen: Am 5. März befasst sich der Senat mit einer Vorlage von Finanzsenator Matthias Kollatz zur Vergabe der Konzession über den Betrieb des Stromnetzes. Den Zuschlag hat die landeseigene Gesellschaft Berlin Energie bekommen und nicht der Alt-Konzessionär Vattenfall, der als Favorit in das Verfahren gegangen war. Vattenfall wird gegen die Entscheidung klagen - so wie das der Gasversorger Gasag tut. Kollatz' Vorgänger Ulrich Nussbaum hatte 2014 die Konzession für das Gasnetz an die erst zwei Jahre zuvor gegründete Berliner Energie gegeben, wogegen die Gasag seitdem juristisch vorgeht. Der Landesbetrieb Berlin Energie war gegründet worden zur Rekommunalisierung der Energienetze. Gas-, Strom- und Fernwärmenetze sollen zurück in öffentliche Hände, nachdem sie vor knapp 20 Jahren privatisiert worden waren. Die Netze sind durchaus profitabel: Der schwedische Staatskonzern Vattenfall kassierte zuletzt einen Jahresgewinn von 110 Millionen Euro, der von der Vattenfall-Tochter Stromnetz Berlin GmbH erwirtschaftet worden war.

Das Netz bringt 110 Millionen Euro Gewinn

Das Berliner Stromnetz ist gut 35 000 Kilometer lang. Eigentümer des Netzes und der gut zwei Millionen dazu gehörenden Stromzähler ist der schwedische Konzern Vattenfall. Der Wert des Netzes wird auf rund zwei Milliarden Euro veranschlagt. Wenn die landeseigene Berlin also den Zuschlag für den Betrieb des Netzes bekommt, währe ein Kauf des Netzes von Vattenfall nur folgerichtig. Im rot-rot-grünen Koalitionsvertrag heißt es dazu eindeutig: "Die Koalition strebt eine 100-prozentige Rekommunalisierung des Stromnetzes an." Der bisherige Netzbetreiber und -eigentümer, die Stromnetz Berlin GmbH, beschäftigt knapp 1300 Mitarbeiter, die im Falle der Netzübernahme durch die landeseigene Berlin Energie von dieser übernommen würden. Der Netzbetreiber kam 2017, Zahlen für 2018 liegen noch nicht vor, auf einen Umsatz von 1,1 Milliarden Euro, indem mit dem Netz 2,3 Millionen Kunden mit Strom versorgt wurden. Für die Konzession, die dem Netzbetreiber das Recht zur Nutzung des öffentlichen Raums einräumt, zahlt die Stromnetz GmbH 148 Millionen Euro.

Der Rechtsstreit zieht sich über Jahre

Am 19. Februar waren Vattenfall-CEO Magnus Hall und der deutsche Vattenfall-Chef Tuomo Hatakka bei Michael Müller im Roten Rathaus zu Gast. Dabei soll Ihnen, wie berichtet, bereits signalisiert worden sein, dass nicht Vattenfall, sondern die Berlin Energie den Zuschlag für das Netz bekommt. Das Verfahren dazu ist überaus kompliziert und dauert bereits Jahr. Der bestehende Konzessionsvertrag für das Stromnetz war 2014 ausgelaufen, der für das Gasnetz bereits Ende 2013. Und ein Ende der juristischen Auseinandersetzung ist nicht in Sicht. Am 4. April befasst sich das Berliner Kammergericht mit der Gaskonzession. Ein Urteil wird im Sommer erwartet - und dann steht womöglich die Revision vor dem Bundesgerichtshof (BGH) an. Klarheit über den Verbleib des Gasnetzes dürfte es also frühestens 2021 geben. Bis dahin betreibt die Gasag, die den Energiekonzernen Eon, Vattenfall und Engie gehört, das Netz weiter. Das Gleiche gilt für das Stromnetz: Vattenfall wird gegen das Land Berlin klagen, der Rechtsstreit wird sich bis weit in das nächste Jahrzehnt hinziehen, und Vattenfall bleibt Netzbetreiber. Der schwedische Konzern hat sich für die juristische Auseinandersetzung in der Kanzlei von Peter Raue bedient: Der bereits für die Gasag tätige Rechtsanwalt Christian von Hammerstein soll nun auch Vattenfall vertreten.