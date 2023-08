Energiepreise auf Achterbahnfahrt Europas Gasmarkt ist noch länger von Schwankungen geprägt

Das gab es noch nie: Allein die Aussicht auf einen Streik in Australien hat in Europa die Energiepreise steil nach oben getrieben. Der Gaspreis im Großhandel (TTF in den Niederlanden zur Lieferung im September) stieg am 9. August zeitweilig um rund 20 Prozent auf rund 40 Euro pro Megawattstunde. Der entsprechende Monatskontrakt für Strom verteuerte sich am selben Tag von knapp 90 auf gut 100 Euro.