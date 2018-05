Strom ist in den vergangenen Jahren deutlich teurer geworden, die Gaspreise sind verglichen damit bedeutend langsamer gestiegen. Das hat eine Untersuchung des Internetportals Verivox ergeben, die dem Tagesspiegel vorliegt. Danach haben sich die Preise, die ein Vierpersonenhaushalt bundesweit für Strom zahlen muss, von Januar 2005 bis Mai 2018 um 50 Prozent erhöht. Das ergibt sich aus dem Verbraucherpreisindex, in dem Verivox die Preise der Grundversorger und der 30 wichtigsten überregionalen Anbieter zusammenfasst. Deutlich günstiger sieht es dagegen beim Gas aus. Hier haben sich die Preise bei einem Verbrauch von 20.000 Kilowattstunden von Januar 2005 bis Mai 2018 im bundesweiten Vergleich nur um sieben Prozent verteuert. In einigen Regionen, etwa in Berlin, können sich Verbraucher sogar über Entlastungen freuen: Hier sind die Gaspreise laut Verbraucherpreisindex zuletzt sogar gesunken. Verglichen mit Januar 2012 sind die Kosten für eine dreiköpfige Familie in der Hauptstadt um 27 Prozent gefallen.