Die Mehrheit der Deutschen sieht autonome Fahrzeuge kritisch. Nicht einmal ein Drittel (29 Prozent) glaubt, dass per Computer gesteuerte Autos oder Lkws den Verkehr sicherer machen, wie eine exklusive Civey-Umfrage für „Tagesspiegel Background Verkehr & Smart Mobility“ unter 2500 Deutschen zeigt. Die Mehrheit geht sogar davon aus, dass das Gegenteil der Fall ist (58,5 Prozent). 13,5 Prozent sind unentschieden, wenn es um die Sicherheit geht. Was die Zuverlässigkeit betrifft, ergibt sich ein ähnliches Bild. Auch hier überwiegt die Skepsis. Nur knapp 30 Prozent erwarten, dass autonome Fahrzeuge den Verkehr zuverlässiger oder eher zuverlässiger steuern könnten. Rund 55 Prozent gegen davon aus, dass es eher andersherum ist.





Ein noch höheres Risiko als in der Unfallgefahr sehen die Deutschen laut Umfrage allerdings in ungeklärten Haftungsfragen. Für 63 Prozent der Befragten liegt darin die größte Unsicherheit, gefolgt vom Datenschutz (36,1 Prozent). Die Unfallgefahr ist für etwa 61 Prozent das größte Risiko. Andere Bedenken spielen in der öffentlichen Wahrnehmung indes kaum eine Rolle. So glauben nur 9,2 Prozent, dass durch den Energieverbrauch der Robofahrzeuge Probleme entstehen könnten. Auch die Angst vor verstopften Straßen durch zu viel Flächenverbrauch ist gering, wie die Umfrageergebnisse weiter zeigen. Mehrfachantworten waren möglich.

Mehr Sicherheit im Straßenverkehr ist eines der großen Versprechen, das mit dem autonomen Fahren gegeben wird – und das auch Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) immer wieder betont. In technischem Fortschritt sieht der Minister „aktive Unfallverhütung“. Mit einem neuen Gesetz will die Bundesregierung autonome Fahrzeuge aus dem Probebetrieb in den Alltag holen. Dem Kabinett wird am heutigen Mittwoch ein entsprechender Gesetzentwurf vorgelegt. Läuft alles nach Plan, soll das Gesetz noch in dieser Legislatur verabschiedet werden. Verbände, Opposition und Industrievertreter kritisieren, dass noch viele Fragen ungeklärt sind. Auch zwischen den zuständigen Ressorts gab es zuletzt Streit.