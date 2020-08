Fitnessstudios kommen besser durch die Coronakrise als befürchtet. „Es sieht derzeit nicht nach einer Pleitewelle aus“, sagte Botond Mezey, Vorsitzender des Bundesverbands Gesundheitsstudios Deutschland, dem Tagesspiegel. Zwar haben die Studios verglichen mit dem Vorjahreszeitraum 15 bis 20 Prozent weniger Mitglieder, doch die befürchtete Insolvenzwelle ist bislang nicht eingetreten.

[Die Coronavirus-Krise ist auch für die Politik eine historische Herausforderung. Jeden Morgen informieren wir Sie, liebe Leserinnen und Leser, in unserer Morgenlage über die politischen Entscheidungen, Nachrichten und Hintergründe. Zur kostenlosen Anmeldung geht es hier. ]

Mehr zum Thema Wie Fitnessstudios auf die Coronakrise reagieren Work-out im Wohnzimmer

Mezey schätzt, dass rund fünf Studios pro Woche aufgeben müssen. Insgesamt gibt es in Deutschland rund 9700 Fitnessanlagen, 2019 machte die Branche einen Umsatz von 5,51 Milliarden Euro. Wegen Covid-10 waren die Clubs in ganz Deutschland coronabedingt von März bis Mitte Mai geschlossen, in vielen Bundesländern durften die Studios erst im Juni wieder öffnen.