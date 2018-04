Der bisherige Vizevorstandschef der Deutschen Bank, Christian Sewing, soll an die Spitze des größten deutschen Geldhauses rücken. Nach Informationen von "Spiegel", "Handelsblatt", Tagesspiegel und Reuters will Aufsichtsratschef Paul Achleitner dem Kontrollgremium am Sonntagabend Sewing als Nachfolger des bisherigen Vorstandsvorsitzenden John Cryan vorschlagen. Sewing soll demnach zur Hauptversammlung am 24. Mai die Führung der Deutschen Bank übernehmen. Ein Sprecher des Kreditinstituts wollte die Berichte auf Nachfrage nicht kommentieren.

