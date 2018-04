Eine solches Lebenschancenerbe gibt den Menschen vor allem das, was ihnen durch Digitalisierung und technologischen Wandel zunehmend genommen wird: Freiheit, Eigenverantwortung und die Fähigkeit, ein selbstbestimmtes Leben zu leben. Eine andere, komplementäre Idee wäre die Schaffung eines Staatsfonds, wie ihn beispielsweise Länder wie Singapur oder Norwegen haben. Ein solcher Fonds, der sich zum Beispiel aus Einnahmen einer reformierten, gerechteren Erbschaftssteuer speisen würde, könnte in Champions der Digitalisierung investieren und einen Teil der Gewinne, die zum Beispiel die Dividende vom Google-Eigentümer Alphabet abwirft, in die Weiterbildung und Unterstützung derjenigen investieren, die in Deutschland der Digitalisierung zum Opfer gefallen sind.

Es gilt aber nicht nur, Abwehrstrategien zu entwickeln und die Transformation der Arbeitswelt als Drohung zu begreifen. Wie jede Entwicklung birgt die Digitalisierung Chancen, auch auf dem Arbeitsmarkt. Und da meine ich nicht nur die Köpfe der Digitalisierung, die Entwickler und Programmierer, für die es einen wachsenden Bedarf geben wird.

Zwischenmenschliche Dienstleistungen

Zwei entscheidende Kompetenzen besitzen nämlich Maschinen und Computer nicht: Kreativität und Empathie. Es wird noch eine ganze Weile dauern, ja wahrscheinlich gar nicht erst dazu kommen, dass Roboter das können, was Kunstschaffende, Designerinnen und Designer, aber auch Pflegekräfte, Pädagoginnen und Pädagogen leisten.

Keine noch so modernen Geräte werden die persönliche Ansprache und die menschliche Wärme einer Altenpflegerin ersetzen – in einer Zeit, in der parallel die Anzahl älterer Menschen rasant steigen wird. Kein Programm wird eine geniale Idee für eine Kunstinstallation haben, die aus seinen Erfahrungen und Gefühlen schöpft. Und so wird in diesen Bereichen der Wert der Arbeit, die heute oft wenig entlohnt wird, steigen. Viele Dienstleister, speziell im Sozialbereich, werden den Aufstieg in die Mittelschicht schaffen. Wahrscheinlich ist daher auch, dass zwischenmenschliche Dienstleistungen, die heute nicht die Wertschätzung erfahren, die viele ihr zuordnen würden – zum Beispiel, weil man sich dafür ausschließlich auf Familienangehörige oder Ehrenamtliche verlässt –, deutlich an Wert gewinnen werden.

Der Digitalisierung sollten wir nicht mit Angst begegnen, sondern jetzt schon mit politischen Instrumenten versuchen, zum Besten zu gestalten. Es gibt viele gute Gründe, optimistisch auf die digitale Zukunft zu schauen, die uns erlauben wird, uns auf das zu konzentrieren, was uns als Mensch ausmacht. Es gibt kein Patentrezept gegen die Transformation von Jobs und Arbeit, aber hervorragende Ansätze, wie ein Lebenschancenerbe, um diese klug zu begleiten.

Marcel Fratzscher ist Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW).