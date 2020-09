Für Verdi ist es eine Gratwanderung: Auf der einen Seite steht ein Sanierungsplan, der drastische Einschnitte für die Mitarbeiter von Galeria Karstadt Kaufhof (GKK) und tausende Entlassungen bedeutet. Auf der anderen Seite droht die komplette Zerschlagung des Kaufhaus-Konzerns – sollte dem Plan der Insolvenzverwalter nicht zugestimmt werden. Beides klingt für die Gewerkschaft wenig verlockend. Und so mühte man sich am Dienstag bei der Gläubigerversammlung um Zwischentöne.

„Wir erwarten, dass dem Insolvenzplan zugestimmt wird, um damit eine Zerschlagung des Unternehmens zu verhindern sowie einen Großteil der Filialen zu erhalten und Arbeitsplätze zu retten“, sagte Verdi-Bundesvorstandsmitglied Stefanie Nutzenberger am Mittag. „Wir erwarten aber auch, dass weitere Filialen von der Schließungsliste runter genommen und damit den Beschäftigten und den Innenstädten Perspektiven gegeben werden.“

Forderungen von 2,2 Milliarden Euro

Seit dem Vormittag sitzen rund 100 Gläubiger in Essen in einer Messehalle zusammen, um darüber zu entscheiden, wie und ob es mit GKK weitergeht. Dazu gehören etwa Vermieter, Lieferanten und Beschäftigte. Mit der Insolvenz im April konnte die Essener Warenhauskette nicht mehr zahlen - der Lockdown, so die Erklärung, habe über eine Milliarde Euro an Umsatz gekostet. Doch schon vor der coronabedingten Schließung ging es GKK nicht gut und so summieren sich die Forderungen der Gläubiger auf insgesamt rund 2,2 Milliarden Euro.

Verlieren werden die Gläubiger in jedem Fall. Die Frage war nur, wie viel. Bei einer Zerschlagung drohen sie praktisch leer auszugehen. Doch auch der Sanierungsplan dürfte ihnen lediglich Gelder in Höhe von insgesamt rund 200 Millionen Euro verschaffen. Denn wird der Insolvenzplan angenommen, stellt Rene Benko, Chef von Signa, dem Eigentümerkonzern von GKK, über seine Holding weitere 366 Millionen Euro bereit, von denen 200 Millionen Euro direkte Zahlungen wären. Den Rest müssten die Gläubiger abschreiben.

5600 Jobs gehen wohl verloren

Schrumpfen wird der Warenhauskonzern in jedem Fall. 46 Filialen sollen Ende Oktober bundesweit geschlossen werden. 5900 Angestellte wären damit ihre Jobs los. Die meisten Betroffenen wechseln dann in eine Transfergesellschaft.

In Berlin schließen nach aktuellem Stand zwei der elf Standorte. Dabei handelt es sich um die Filialen im Linden-Center in Hohenschönhausen und in den Neuköllner Gropiuspassagen. Bei welchen Filialen Verdi noch das Potential sieht, den Insolvenzverwalter von einer Offenhaltung zu überzeugen, sagte Nutzenberger am Mittag nicht. Es gelte aber, "dranzubleiben, weiter für die Arbeitsplätze zu kämpfen", mahnte Nutzenberger und forderte Investitionen in das Unternehmen. Ob sich die Versammlung am heutigen Abend noch einigen kann, ist noch offen.