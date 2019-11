Können Mieter im Streit mit ihren Vermietern weiter auf Internet-Dienstleister wie Wenigermiete.de zurückgreifen? Der Bundesgerichtshof (BGH) verkündet am Mittwoch in Karlsruhe ein Grundsatzurteil zu dem umstrittenen Geschäftsmodell.

Worum es geht, erklären wir in diesem zuvor schon publizierten Text.

Wer zu Unrecht hohe Mieten zahlt, hat es gegen seinen Vermieter nicht immer leicht. Stellt der sich quer, hilft oft nur der Gang vor ein Gericht. Internetportale wie wenigermiete.de wollen diese Auseinandersetzung für ihre Kunden übernehmen – und versprechen, dass es dafür nur wenige Klicks braucht. Das Konzept: Mieter treten die Forderung aus ihrem Rechtsanspruch an die Plattformbetreiber ab, diese verhandeln mit dem Vermieter – und verklagen ihn notfalls.

Ob das auch künftig so leicht geht wie bisher, scheint allerdings fraglich. Am Mittwoch befasst sich der Bundesgerichtshof (BGH) mit dem Geschäftsmodell von wenigermiete.de und soll dabei klären, ob das Angebot in seiner bisherigen Form zulässig ist. Das Urteil könnte eine ganze Branche treffen.

Der Betreiber des Portals, das Berliner Start-up Lexfox, zählt zu den sogenannten Legal-Tech-Firmen. Diese wollen Verbrauchern dabei helfen, ihre Rechte gegenüber Unternehmen geltend zu machen. Portale wie Flightright, Fairplane oder EUclaim unterstützen Betroffene bei Flugverspätungen und -ausfällen, Geld von der Airline zurückzuverlangen.

Das Portal bahn-buddy.de bietet etwa an, bei Zugverspätungen das Online-Ticket abzukaufen, um anschließend die Entschädigung einzutreiben. Und myright.de hilft Eigentümern von Dieselfahrzeugen dabei, Schadenersatz zu verlangen, wenn bei den Abgaswerten manipuliert wurde. Allein gegen VW hat Myright mehr als 40.000 Fälle gesammelt.

Den Verbrauchern bringen solche automatisierten Rechtsdienstleistungen einige Vorteile. Sie müssen keinen Anwalt beauftragen, außerdem bekommen die Betreiber oft nur im Erfolgsfall eine Provision, meist etwa ein Drittel des erstrittenen Betrags. Das Risiko ist für beide Seiten gering. Verbraucher tragen bei einer Niederlage in der Regel keine Kosten, die Unternehmen prüfen die Erfolgsaussichten meist schon vorher mithilfe einer Datenanalyse.

Im Gegenzug dazu sei der Bedarf an Rechtsdienstleistungen deutlich gestiegen, behauptet Lexfox-Geschäftsführer Daniel Halmer. „Die Verbraucherrechte in Deutschland haben sich in den vergangenen Jahrzehnten verzehnfacht.“

Allerdings würden die Wenigsten ihre Rechte durchsetzen. Die häufige Folge aus Sicht des Anwalts: Konzerne könnten die Passivität der Verbraucher antizipieren und hielten sich nicht mehr an Vorgaben. „Die Gesetze bewirken also nichts“, sagt Halmer. Deshalb sei Legal Tech ein elementarer Bestandteil des Rechtsstaats.

Start-ups sind meist als Inkassofirmen registriert

Das BGH-Urteil könnte jedoch das Geschäftsmodell sämtlicher Legal-Tech-Firmen bedrohen. Die meisten Start-ups haben sich bislang eine Grauzone zunutze gemacht. Laut dem sogenannten Rechtsdienstleistungsgesetz ist eine außergerichtliche Rechtsberatung nur in Ausnahmefällen erlaubt – darunter fallen die Tätigkeiten von Anwälten und Inkassofirmen.

Dass viele Start-ups nur im Erfolgsfall eine Provision kassieren, verträgt sich allerdings nicht mit der Tätigkeit als Anwalt. Denn Anwälte dürfen nur in Ausnahmefällen solche Erfolgshonorare vereinbaren. Deshalb haben sich viele Start-ups aus dem Legal-Tech-Bereich als Inkassounternehmen registrieren lassen.

Anderes Angebot wurde zuletzt untersagt

Vor Gericht geht es also um die Frage, ob das Geschäftsmodell der Firmen vom Inkassorecht gedeckt ist. Einig darüber war sich die Justiz bislang nicht. In mehreren Mietrechtsverfahren, in denen Lexfox die Rechte von Mietern geltend gemacht hat, haben die einzelnen Kammern des Berliner Landgerichts unterschiedlich geurteilt.

Gegen das Unternehmen hatte zudem auch schon die Rechtsanwaltskammer (RAK) Berlin geklagt. Sie sieht in dem Angebot eine unzulässige Rechtsberatung, die zu Wettbewerbsnachteilen für Anwälte führe. In erster Instanz unterlag die Anwaltskammer vor der zuständigen Zivilkammer des Landgerichts Berlin. Auch hier steht ein Urteil des BGH noch aus.

Ein anderes Legal-Tech-Angebot hat das Landgericht Köln in der vergangenen Woche hingegen untersagt. Die Richter urteilten, dass der Vertragsgenerator Smartlaw gegen das Rechtsdienstleistungsgesetz verstößt und in seiner bisherigen Form nicht weiter betrieben werden darf.

Bundesregierung will Inkassorecht ändern

Während die Gerichte noch verhandeln, könnten Pläne des Bundesjustizministeriums die Entscheidungen einholen. Ein Entwurf für ein Gesetz zur „Verbesserung des Verbraucherschutzes im Inkassorecht“ könnte nämlich auch für Legal-Tech-Firmen Konsequenzen haben. Kritiker befürchten, dass Behörden künftig anordnen dürfen, dass die automatisierten Rechtsdienstleistungen bis zu der Entscheidung einer Rechtsfrage zu unterlassen sind.

Unternehmer wie Halmer fühlen sich getäuscht. Denn noch vor wenigen Wochen hatte die Bundesregierung in einer Fragestunde im Bundestag verlauten lassen, keine konkreten Gesetzesänderungen für Legal-Tech-Unternehmen zu planen.

Opposition ist verärgert

„In dem Gesetzentwurf finden sich nun einige Anti-Legal-Tech-Klauseln“, sagt der Lexfox-Chef. „Diese sind da still und heimlich hineingelangt.“ Das verärgert auch die Opposition: „Entweder weiß bei der Regierung die eine Hand nicht, was die andere tut, oder hier wurde dem Parlament aus Angst vor Kritik vorsätzlich etwas verschwiegen“, sagte der FDP–Bundestagsabgeordnete Roman Müller-Böhm dem Tagesspiegel.

Er fordert einen Erlaubnistatbestand für Legal Tech im Rechtsdienstleistungsgesetz. Nur so ließe sich eine nachhaltige Lösung für Legal-Tech-Angebote schaffen. Das Bundesjustizministerium rechtfertigt den Vorstoß damit, dass Start-ups einfach ihren Sitz verlegen würden, wenn die ursprünglich zuständige Behörde bereits die Ablehnung eines Antrags in Aussicht gestellt hat. Das vermeintliche Ziel: die Erfolgschancen andernorts erhöhen.

Lexfox hat einen Plan B

Sollte Lexfox vor Gericht verlieren, hat Halmer einen Plan B parat: Er könnte eine Kanzlei mit angeschlossener Tech-Firma gründen, so wie es andere Start-ups bereits machen.

Für die Kunden der Plattformen hätte das allerdings einen Nachteil: Sie müssten sowohl mit einem kooperierenden Anwalt als auch mit dem Plattformbetreiber einen Vertrag abschließen. Das könnte Verbraucher verwirren und sie womöglich davon abhalten, ihre Rechte geltend zu machen, befürchtet Halmer.

Notfalls könnte der Unternehmer sein Start-up auch ins Ausland verlegen. Wegen der europäischen Dienstleistungsfreiheit dürfte er von dort aus auch den deutschen Markt bedienen.