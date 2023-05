Grüner Strom für Glyphosat Bayer nutzt riesiges Solarprojekt in USA

Die Bayer AG gewinnt in den USA Zugang zu einem Megaprojekt für erneuerbare Energien. Der amerikanische Versorger Cat Creek Energy (CCE) wird den Dax-Konzern an dessen energieintensivstem US-Standort ab dem Jahr 2028 mit Grünstrom beliefern. Es handelt sich um den größten einzelnen Liefervertrag, den bisher ein Unternehmen in den USA bei erneuerbaren Energien abgeschlossen hat. Das zeigen Daten der US-Umweltbehörde Epa.