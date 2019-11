Teilweise kritisch, teilweise spöttisch: Nutzer bei Twitter kommentieren und diskutieren eifrig die Ankündigung von Tesla-Chef Elon Musk, eine Gigafactory im brandenburgischen Grünheide bauen zu wollen. Bis zu 10.000 Jobs könnte die Fabrik schaffen.

Man freue sich über die zusätzlichen Arbeitsplätze, die mit der Gigafactory entstehen würden, teilt die brandenburgische Linksfraktion bei Twitter mit. Der Fraktionsvorsitzende Sebastian Walter mahnt aber: „Leider ist Herr Musk in den USA nicht nur durch positive Visionen aufgefallen, sondern auch durch schlechte Arbeitsbedingungen und Gewerkschaftsfeindlichkeit."

Er fordert: „Auch Tesla muss sich an die Regeln der Guten Arbeit, an das Betriebsverfassungsrecht und an die Tarifbindung halten.“

Frank Kreitner, Kreisgeschäftsführer der Linken in Frankfurt/Oder, hat Zweifel, dass die Gigafactory in Grünheide tatsächlich gebaut wird. Er glaubt erst daran, „wenn der erste Tesla Y aus der Halle rollt“.

Er sieht außerdem zwei Probleme: Zum einen fehle es an Ladesäulen für die E-Autos. Zum anderen sieht er ein ökologisches Problem: „Dass die Produktion einer Tesla Batterie in der Größe von 100 kWh 15 bis 20 Tonnen CO2-Emissionen verursacht.“

Sorgen um die Umwelt machen sich auch andere Twitter-Nutzer. Einer kritisiert, dass für den Bau der Fabrik Natur zerstört werden müsse. Umweltfreundliche Autos hin oder her.

Für Tim Renner von der Berliner SPD sind solch kritische Töne nur der Anfang, er geht von einem Protest der Bürgerinitiativen aus. Mit einem ironischen Unterton kommentiert er: „Burnout Gefahr für Berliner Bürgerinitiativen: Erst Google Campus verhindert, dann Amazon Hochhaus blockiert und nun will hier auch noch Tesla eine Megafabrik bauen." Seinen Tweet beendet er mit: „Hilfe, unsere Stadt ist erfolgreich und wächst.“

Daneben nehmen viele Nutzer den Bau der Gigafactory zum Anlass, sich über die Verzögerungen beim Flughafen BER lustig zu machen.

„Ach fein. Haben die Berliner am Ende doch noch Verwendung für ihr Flughafen-Experiment gefunden“, heißt es da.

Oder: „Kann Elon Musk vielleicht auch noch gleich nen funktionieren Flughafen in der Nähe des BER bauen?“. Andere vermuten, dass in der Tesla-Fabrik eher die Autos vom Band rollen als ein Flugzeug am BER abhebt. Top, die Wette gilt!