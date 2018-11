Die Unzufriedenheit der BImA mit der Verhandlungshaltung Berlins und seinen Verhandlern, die Ihr Vorgänger im Amt unseren Lesern so vehement vorgetragen hat, teilen Sie also nicht. Macht Berlin das, was der Regierende Bürgermeister Müller im August im Anschluss an eine Senatsklausur sagte: Er will ja am liebsten alles kaufen, was der Bund in Berlin an Grundstücken hat. Stellen Sie ein verändertes Ankaufsverhalten fest?



Ein Stadtstaat ist ein kompliziertes Gebilde. Das weiß ich, weil ich mal Bezirksamtsleiter war und weil ich mal eine Senatskanzlei geleitet habe. In Stadtstaaten gibt es auf engem Raum viele Interessen, viele Lebensentwürfe, viele verschiedene Vorstellungen von der Zukunft. Diese Vielfalt macht die Stadtstaaten ja auch so interessant. Aber sie macht es auch schwierig, sich darüber zu einigen, wie sich die Stadt weiterentwickeln soll. Weil das kompliziert ist, wird das nicht besser, wenn die Bundesebene dem Land kluge Vorschläge macht.

Wir wollen auch nicht zulassen, dass Sie unseren schönen Hauptstadtstaat, dieses komplizierte Gebilde mit den vielen Lebensentwürfen, beschädigen. Gleichwohl muss man sagen, dass Ihr früherer und jetziger Chef in seiner interessanten Heimatstadt Hamburg offenbar mehr auf die Reihe bekommen hat, als wir in Berlin.



Hamburg hat in den vergangenen sieben Jahren fast 70 000 Baugenehmigungen auf den Weg gebracht. Dafür waren zwei Dinge entscheidend. Erstens: ein gemeinsamer Vertrag mit den Bezirken für das Wohnen. Das heißt, jeder Bezirk hat sich vorgenommen, eine bestimmte Zahl von Wohnungsbaugenehmigungen zu erteilen und Bebauungsplanverfahren dafür durchzuführen. Es gibt eine Kommission für Stadtentwicklung, in der die Bezirke und der Erste Bürgermeister regelmäßig zusammensitzen und auch einzelne Konfliktfälle durchsprechen. Dort versichert man sich aber vor allem gegenseitig, dass alles auf gutem Wege ist, und mehr Wohnungen gebaut werden.

Ein zweiter Punkt ist ein Bündnis fürs Wohnen: Das ist ein Bündnis des Senates mit den Verbänden der Wohnungswirtschaft. Darin sind die städtische Wohnungsbaugesellschaft, die Genossenschaften und die freien Wohnungsbauunternehmen.

Gemeinsam wurden Ziele und Spielregeln verabredet – beispielsweise der Drittelmix. Das heißt, bei jedem größeren Bauvorhaben muss ein Drittel Sozialwohnungen gebaut werden. Das ist kein Zwang, sondern eine Verabredung mit der Immobilienwirtschaft. Ob das Gleiche in Berlin funktioniert, kann ich nicht beurteilen. Die Situation in Berlin ist auch noch ein wenig angespannter.

Die BImA steht wegen ihrer Mietenpolitik in der Kritik; Reihenhäuser verkaufen Sie in Berlin ab 7500 Euro pro Quadratmeter aufwärts. Das können ja nicht die Reihenhäuser sein, die Sie und Olaf Scholz Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der BImA anbieten wollen – wenn Sie doch den Blick auf die Auswüchse in der Innenstadt von Paris beklagen. Was unterscheidet die BImA von Investoren?



Das sind nicht die Preise, die wir aufrufen. Das kann vielleicht mal bei einer Villa vorkommen. Wir orientieren uns am Mietenspiegel, an einer ortsüblichen Vergleichsmiete, und nicht daran, was der Markt hergibt. Und eines wollen wir noch deutlicher machen: Uns ist daran gelegen, die Liegenschaften des Bundes pfleglich zu behandeln. Wenn die Bürgerinnen und Bürger unsere Grundstücke sehen, sollen sie merken, dass diese uns am Herzen liegen. Für mich sind sie die Visitenkarte des Bundes.

Dass wir gute Vermieter sind, ist auch Olaf Scholz besonders wichtig. Wir wünschen uns, dass unsere Mieter gerne und lange in unseren Immobilien wohnen. Im Unterschied zu irgendwelchen Luxusgütern ist das Wohnen ein elementares Bedürfnis des Menschen. Da kann ich nicht einfach sagen: Das ist mir zu teuer, das spar ich mir mal. Deshalb ist es uns auch ein besonderes Anliegen, dass die Wohnungen bezahlbar sind. Unserer Verantwortung als Grundstückseigentümer sind wir uns sehr bewusst.

Noch einmal zurück an die Stadt an der Seine, die so dicht bebaute Stadt Paris. Es gibt hier pro Quadratkilometer ein Vielfaches an Einwohnern im Vergleich zu Berlin. Wenn Sie durch Berlin fahren, sehen Sie viele Baulücken und Brachen. Was macht Berlin in der Ertüchtigung von Bauland verkehrt? Einen Ratschlag an Berlin von der Bundesebene sollte eine Hauptstadt verkraften können.



Es ist sehr wichtig, Brachflächen zügig zu aktivieren. Ihre Frage kann ich auch auf die BImA selbst beziehen. Wir schauen noch einmal genau auf unsere Flächen, die dünn besiedelt sind, und überlegen, ob man hier zu einer höheren Ausnutzung kommen kann. Olaf Scholz hat einmal für Hamburg gesagt: Ein bis zwei Geschosse mehr verändern noch nicht das Stadtbild. Was wir auf keinen Fall wollen, ist eine Entwicklung wie es sie in San Francisco gibt: Dort werden Baulücken nur noch aufgrund der Wertsteigerungen weiterverkauft. Jedes Mal steigt der Preis und irgendwann hat er eine Höhe erreicht, dass man dort gar nicht mehr bauen kann, weil es sich niemals refinanzieren lässt.

Ja, selbst Hochhäuser können nicht in den Himmel wachsen.



Und Miet-Erwartungen auch nicht.

Vielen Dank für das Gespräch, Herr Dr. Krupp.

