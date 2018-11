Hat sich gegenüber der vorherigen BImA-Geschäftspolitik nach dem Regierungswechsel etwas verändert? Auch unter Ihrem Amtsvorgänger Gehb durften und sollten ja Immobilien und Liegenschaften verbilligt an Kommunen zum Zweck des sozialen Wohnungsbaus abgegeben werden.



Ja, es hat sich einiges geändert. Der BImA stehen seit Inkrafttreten der neuen Verbilligungsrichtlinie im September zusätzliche Möglichkeiten zur Verfügung, um die Kommunen noch umfangreicher als zuvor zu unterstützen. Neu ist zum Beispiel, dass wir Preisnachlässe jetzt auf allen für den Bund entbehrlichen Grundstücken anbieten können – nicht mehr nur auf Konversionsliegenschaften. Die Mindestanzahl an Wohneinheiten im sozialen Wohnungsbau wurde aufgehoben, und die BImA kann sogar mehrfache Vergünstigungen gewähren, wenn mehrere Voraussetzungen für Verbilligungen bestehen. Außerdem dürfen Städte und Gemeinden die Verbilligungen jetzt auch an private Wohnungsbaugesellschaften weiterreichen, um sich Verstärkung von Dritten zu holen und möglichst schnell neuen Wohnraum zu schaffen. Voraussetzung ist allerdings, dass der Grund für die Verbilligung erfüllt wird – also etwa sozialer Wohnungsbau.

Der an sich richtige Grundsatz, dass Staatseigentum zum marktüblichen Wert veräußert werden muss, funktioniert nicht mehr, wenn die Grundstücks- und Mietpreise Höhen erreichen, die die Leute nicht mehr bezahlen können. Deshalb können Wohnungsbauunternehmen jetzt vergünstigte Flächen erhalten, wenn sie darauf erschwinglichen Wohnraum schaffen und die von der BImA gewährten Verbilligungen durch preiswerte Mieten an die Menschen weitergeben.

Das Problem ist doch: Wenn der Immobilienmarkt in eine Schieflage gerät und wir unser eigentliches Ziel „bezahlbares Wohnen“ durch Verkäufe in Höhe des vollen Verkehrswertes nicht realisieren können, dann geht die Rechnung nicht mehr auf. Wir wollen Anreize geben, damit günstige Wohnungen gebaut werden.

Gelegentlich hat man den Eindruck, dass ein Bundesland wie Berlin am liebsten vom Bund Grundstücke geschenkt bekommen möchte. Eine Übertragung für null Euro – gegen die Zusage, dass dort Sozialwohnungen gebaut werden. Geht so etwas?



Das hängt vom Einzelfall ab. Tatsächlich existiert mit der neuen Verbilligungsrichtlinie keine Kappungsgrenze mehr. Der Abschlag beim Kaufpreis eines Grundstückes von 25 000 Euro pro neu geplanter Sozialwohnung kann sich bis zur Höhe des Gesamtkaufpreises addieren.

In Berlin sind die Grundstückspreise aber sehr hoch!



Dennoch ist es grundsätzlich möglich, dass die Stadt eine Wohnbaufläche kostenfrei übernehmen kann. Im Rahmen der Verhandlungen können auch Sanierungskosten wie etwa zur Beseitigung von Kampfmitteln oder Beteiligungen an Erschließungskosten abgezogen werden. In bestimmten Konstellationen müssen wir uns aber noch mehr überlegen.

Was könnte das sein? Sie sind ja kreativ.



Ja, das sind wir. Aber wir müssen natürlich innerhalb des politisch-rechtlichen Rahmens bleiben. Wir haben einige Ideen, preiswerten Wohnraum zu schaffen. Vielleicht müssen wir dafür die BImA-Richtlinie noch einmal anfassen.

Gibt es denn konkrete Neubauvorhaben für Wohnungen zugunsten von Bundesbediensteten in Berlin oder in anderen Bundesländern, die Sie zurzeit aktiv verfolgen?



Die BImA ist seit dem Wohnungsgipfel im Kanzleramt im September dabei, alle Flächen durchzugehen und zu prüfen, welche Grundstücke für den Wohnungsbau geeignet sind. Wenn uns das Ergebnis vorliegt, wollen wir auf die Kommunen zugehen und gemeinsam besprechen, wo die BImA Wohnungen baut, wo die Kommune Wohnungen baut und welche Flächen wir möglicherweise am Markt platzieren. Dann bekommen wir Klarheit darüber, auf welchen Flächen wir aktiv werden. In Reinickendorf gibt es zwei ehemalige Siedlungen der französischen Armee. Derzeit treiben wir mit dem Bezirk Planungen voran, dass dort Wohnungen gebaut werden können. In der Cité Foch und der Cité Pasteur wurden in einem ersten Schritt Baupotenziale für möglichen Wohnungsneubau identifiziert.

Und da sehen Sie sich auch im guten Einvernehmen mit Frau Lompscher, der Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen? Sie ist sicher eingebunden, oder?

Die BImA steht in engem Austausch mit dem Bezirk.

Interessant. In Berlin wird doch immer viel Wert darauf gelegt, dass auf den Flächen des Landes die städtischen Wohnungsbaugesellschaften zum Zuge kommen.



In diesem Fall reden wir ja nicht über Flächen des Landes, sondern über Flächen des Bundes.

Schon klar. Aber Sie sind ja im Gespräch mit der Berliner Finanzverwaltung, seit Jahr und Tag. Welche der elf Liegenschaften, die der Bund Berlin angeboten hat, sind inzwischen an das Land verkauft und notariell beglaubigt?



Bisher wurden davon die beiden Liegenschaften an der Waldowallee und an der Indira-Ghandi-Straße beurkundet. Das war im Mai dieses Jahres. Für die Flächen in der Bernauer Straße waren die Beurkundungen der Kaufverträge schon Ende September beziehungsweise Anfang Oktober 2018 vorgesehen. Die Kaufvertragsentwürfe liegen seit Sommer 2018 bei der Käuferin, der Wohnungsbaugesellschaft Mitte. Über andere Grundstücke sind wir im Gespräch.