Das Dragoner Areal ist Teil eines Tauschgeschäftes im Rahmen des Hauptstadtfinanzierungsvertrages: Der Bund will es im Tausch gegen andere Grundstücke an Berlin abgeben, damit die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften WBM und Degewo dort bauen können. Hören Sie Signale, dass dieses Paket nach der Regierungsbildung im Bund noch einmal aufgemacht wird?

Ich höre diese Signale nicht. Ich habe allerdings den zuständigen Staatssekretär Spahn und auch die beteiligten Berliner Politiker darauf aufmerksam gemacht, dass das, was da jetzt versucht wird, so nicht funktionieren wird. Man muss sich noch einmal in Erinnerung rufen, wie die Abfolge war. Nachdem unser Vertrag rückabgewickelt worden war, gab es eine Abendschau-Sendung des rbb, in der gefeiert wurde, dass das Dragoner Areal dem Land Berlin geschenkt werden sollte. Kollatz-Ahnen war im Interview dabei und ließ sich dafür feiern. Ich hatte denen daraufhin geschrieben, dass dies so gar nicht gehe. Es ist doch so, dass diese Berliner Wohnungsbaugesellschaften, die das Grundstück nun erhalten, reale Marktteilnehmer sind, ebenso bestimmten Wettbewerbsauflagen unterliegen. Da kann es doch nicht angehen, dass ein Marktteilnehmer einfach alles geschenkt bekommt, während andere fürs Grundstück bezahlen müssen. Das ist so unzweifelhaft eine unzulässige Beihilfe nach EU-Recht, dass es einem den Atem verschlägt. Zwei Tage später hatte der rbb offenbar den Fehler bemerkt, und es gab in der Abendschau eine entsprechende Korrektur, in der versucht wurde zurückzupaddeln. Dann wurde auch noch ein ganz grober Fehler gemacht, indem diese Angelegenheit, also dieser Tausch, in den Hauptstadtfinanzierungsvertrag aufgenommen wurde. Doch das ist ja nur ein scheinbarer Tausch. Das Land Berlin hat nur Grundstücke gegeben, die ohnehin Verluste bringen, wie beispielsweise das Jüdische Museum und andere. Das sind alles Verlustbringer, die keinen echten Marktwert haben. Und zweitens, das ist noch entscheidender: Diese Grundstücke werden ja nicht von den Begünstigten, also den Wohnungsbaugesellschaften vergeben, sondern vom Land Berlin. Unterm Strich geben die Wohnungsbaugesellschaften im Hauptstadtfinanzierungsvertrag also gar nichts und bekommen dafür aber umsonst ein großartiges und sehr wertvolles Grundstück.

Das heißt, Sie würden dann Klage bei der Europäischen Union einreichen?

Ja, bei der EU-Kommission. Eine entsprechende Beschwerde ist schon vorbereitet und soll demnächst eingereicht werden. Dieses Verfahren hat unter Umständen dann Auswirkungen auf die Wirksamkeit des Hauptstadtfinanzierungvertrages.

Er könnte also total kippen?

Der Hauptstadtfinanzierungsvertrag müsste kippen, ja. Ich habe viel Vertrauen in die Rechtsstaatlichkeit – vielleicht nicht in Berlin, aber in die EU.

Der Bund hat ein Normenkontrollverfahren gegen das Land angestrengt, um die von Berlin erklärte Sanierungsverordnung auf dem Gelände des Dragoner Areals zu kippen. Tangiert der Ausgang dieses Verfahrens in irgendeiner Weise Ihren Kaufvertrag?

Dieses ganze Sanierungsverfahren ist eine reine Schikane-Maßnahme, eingeleitet durch den jetzigen Innensenator und damaligen Bausenator Geisel. Es liegen inzwischen Vermerke vor, die ich dem Tagesspiegel auch gerne zur Verfügung stelle, aus denen sich ergibt, dass die Bauverwaltung den damaligen Senator Geisel aufmerksam gemacht hat, dass es überhaupt keinen Sinn macht, hier ein Sanierungsverfahren durchzuführen. Es handelt sich zwar um eine zu sanierende Fläche, aber die war ja bereits im privaten Eigentum. Es war ja auch privates Geld für die Sanierung vorhanden. Also ein Bebauungsplanverfahren wäre das angezeigte Instrument des Baurechts in diesem Falle. Herr Geisel hat darüber hinweg verfügt. Auch dieser Umstand ist ja Teil des Strafverfahrens. Die geben also sage und schreibe 39,5 Millionen Euro für ein Sanierungsverfahren aus, nur um einen privaten Investor auszuschalten? Das ist unfassbar. Diese Summe habe ich aus der Beantwortung einer Anfrage der CDU an den Berliner Senat, die nachgefragt hat, was das Sanierungsverfahren eigentlich kostet. Die Antwort war: 39,5 Millionen Euro. Die werden ausgegeben, um einen Privatinvestor auszuschalten und um dem Bund das Grundstück zu verleiden. Auf Berlinerisch würde ich sagen: „Die hamse wohl nich mehr alle.“

Arne Piepgras geboren 1957 in Hamburg, studierte Jura in Berlin. Sein Staatsexamen machte er 1981 und absolvierte seine Referendarszeit in den USA. Danach ließ er sich als Anwalt in Berlin nieder, wo er viele Jahre praktizierte, bis er sich zum selbstständigen Projektentwickler wandelte. Er ist verheiratet und hat vier Kinder.

Die Fragen stellte Reinhart Bünger.