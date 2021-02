Zweieinhalb Jahre nach dem Wohngipfel im Kanzleramt und ein Jahr nach Einführung des Mietendeckels in Berlin sparen die politisch Handelnden nicht mit Eigenlob. Die Realität auf den Wohnungsmärkten steht indes im krassen Widerspruch zu den Bekundungen, die in dieser Woche zu vernehmen waren: Immobilien in Großstädten werden immer teurer und das Angebot an Mietwohnungen ist in Berlin weiter zurückgegangen. Für jede freie Wohnung gibt es so viele Anfragen wie nie zuvor. Auf der Onlineplattform Immoscout24 erhielten Vermieter einer Bestandswohnung 2020 in der Bundeshauptstadt im Schnitt 214 Kontaktanfragen auf ein Inserat in Berlin. Und dies obwohl der Zuzug nach Berlin – bedingt durch Corona – so niedrig wie seit langer Zeit nicht mehr ausfiel.

Nach einem kurzen Rücksetzer 2019 steigen seit dem 1. Quartal 2020 erneut auch die Angebotsmieten. Der Mietendeckel entspannt nicht etwa den Wohnungsmarkt, sondern belastet ihn weiter – sagen Kritiker. Mehr preiswerter Wohnraum ist bisher nicht entstanden. Während das Angebot an Mietwohnungen in Berlin insgesamt sinkt, ist das Angebot von Eigentumswohnungen auf dem Portal Immoscout24 von Januar 2020 bis Januar 2021 um 19 Prozent angestiegen. Dies gilt sowohl für vermietete wie unvermietete Eigentumswohnungen.

Die vom Senat gesteckten Neubauziele wurden nicht erreicht

Von der Begründung des Senats für sein Gesetz, es verschaffe eine Verschnaufpause von fünf Jahren, um rund 100000 Wohnungen zu bauen und den Markt zu entlasten, bleibt wenig übrig. Wenn es gut geht, werden von den im Koalitionsvertrag verabredeten 30 000 Neubauwohnungen der Landeseigenen bis 2021 nach aktuellen Zahlen nur noch gut 20000 plus ein paar Hundert fertig werden. Das bei Wohnungssuchenden begehrte Preissegment (6,50–8,50 Euro pro Quadratmeter Kaltmiete) bleibt im Neubau unterrepräsentiert. Selbst Stadtentwicklungssenator Sebastian Scheel sprach in seiner Jahrespressekonferenz in dieser Woche von einem Bestand, der durch Neubau und Ankauf von 2016 bis 2020 um rund 38 500 Wohnungen gewachsen sei. Der Ankauf von Wohnungen schafft aber noch keinen neuen Wohnraum. Bei den Sozialwohnungen sei das Ziel, so Scheel, sie berlinweit bei 100 000 zu stabilisieren – deutlich unter dem Niveau vor zehn Jahren. Damals gab es noch fast 150000 Sozialwohnungen.

Die Wachstumsraten bei den Immobilienpreisen sind in Berlin besonders dynamisch

Unter diesen Vorzeichen werden Wohnungen in Berlin immer wertvoller. Beobachter schreiben von einer dynamischen Entwicklung: „Im Vergleich zu den Zahlen aus 2018 ist die Hauptstadt im Preis-Ranking inzwischen an Stuttgart vorbeigezogen“ und liegt nun auf Platz 4, schreibt das Internetportal McMakler. Es sei davon auszugehen, „dass innerhalb der kommenden zwei Jahre die Durchschnittspreise für Berliner Immobilien dann auch über den Hamburger Preisen liegen werden“, sagt Felix Jahn, Geschäftsführer und Gründer von McMakler. Ganz vorne liegen in diesem Städte-Ranking derzeit München und Frankfurt (Main). Berlin gehört mit Köln und der Mainmetropole zu den Städten mit den stärksten Wachstumsraten: In der Hauptstadt nehmen die durchschnittlichen Kaufpreise für Wohnimmobilien um 7,5 Prozent zu und liegen aktuell bei 4797 Euro pro Quadratmeter.

Im Corona-Jahr 2020 hat sich der Trend zu überhöhten Immobilienpreisen vor allem in deutschen Großstädten nach Einschätzung der Bundesbank weiter verschärft. Es gebe Anzeichen dafür, dass „die markanten Preisübertreibungen auf den städtischen Wohnungsmärkten während der Coronavirus-Pandemie (...) etwas zunahmen“, warnte die Notenbank in ihrem am Montag veröffentlichten Monatsbericht Februar. „Aktuellen Schätzergebnissen zufolge lagen die Preise in den Städten nach wie vor zwischen 15 Prozent und 30 Prozent über dem Wert, der durch demografische und wirtschaftliche Fundamentalfaktoren angezeigt ist.“

Während die Erschwinglichkeit von Wohneigentum aufgrund niedriger Zinsen gestiegen ist (so das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) im Auftrag des Düsseldorfer Immobilienkonzerns LEG), hat sich in Berlin das Verhältnis von Kaufpreis, Miete und Zins verschlechtert.

Der Mietendeckel hat lehrbuchmäßig dazu geführt, dass sich die Lage für Wohnungssuchende in der Stadt nochmals deutlich verschärft hat. Denn wer mit seinen Wohnungen über reguläre Mietverhältnisse kein Geld verdienen kann, vermietet möbliert oder verkauft zu Höchstpreisen an Selbstnutzer. Weil die Preise weiter steigen, geht es dabei um den richtigen Zeitpunkt.

Die Entwicklung in Berlin unterscheidet sich von anderen deutschen Großstädten

Berlin ist hier bundesweit eine Ausnahme, wie auch das Forschungsinstitut Empirica für das Herbstgutachten des Zentralen Immobilienausschusses (ZIA) errechnete. Dies wird durch Untersuchungen des Wirtschaftswissenschaftlers Wolfgang Maennig (Universität Hamburg) noch einmal bestätigt: Die Zahl neu angebotener Wohnungen – gerechnet nach dem Datum des ersten Angebotes – lag 2019 im Mittel pro Monat bei rund 2600 angebotenen Wohnungen. Demgegenüber lag der Durchschnitt dieser Neu-Angebote im Jahr 2020 bei rund 1700 Wohnungen, was einem Rückgang um rund einem Drittel entspricht. Das Internetportal Immobilienscout kommt in Berlin auf eine Reduktion von 19 Prozent, wenn es um das Angebot an inserierten Mietwohnungen im vergangenen Jahr geht (von Januar 2020 zu Januar 2021). Auch Immobilienscout sieht Berlin deutschlandweit als Phänomen, wenn es um die Zahl der Inserate mit Baujahr vor 2014 geht. „Im Mietendeckel-relevanten Segment ging das Angebot mit 30 Prozent im selben Zeitraum noch deutlicher zurück“, schreiben die Analysten von Immobilienscout. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hatte nach einer in dieser Woche bekannt gewordenen Studie gar einen Rückgang um fünfzig Prozent bei den Angeboten von Mietwohnungen in Berlin errechnet (Der Tagesspiegel berichtete). Was sind die Gründe?

„Die mikroökonomische Theorie zum Mietendeckel ist hier eindeutig“, schreibt der ZIA in seinem Herbstgutachten: „Ein Mietendeckel (Höchstpreis) führt nach Maßgabe der Preiselastizitäten zu einem sinkenden Angebot (und einer steigenden Nachfrage), d. h. freie Wohnungen werden teilweise nicht mehr neu vermietet, sondern z. B. an Selbstnutzer verkauft, selbst als Zweitwohnsitz genutzt, möbliert kurzzeitvermietet oder einfach leer stehen gelassen.“ Möglich wäre es, dass die derzeitige Rechtsunsicherheit über die Verfassungswidrigkeit dazu führt, dass Vermieter das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes abwarten. In diesem Falle würde die Zahl der angebotenen Wohnungen wieder steigen, nachdem das Urteil gefällt ist.

Weniger Lockdown-Maßnahmen - mehr Mietwohnungsangebote

Als die Corona-Maßnahmen im Spätsommer/Herbst 2020 vorübergehend gelockert wurden, erholte sich das Angebotsvolumen, schreibt Maennig auf Anfrage. „Dass sich die Angebotszahlen im zweiten Halbjahr 2020 wieder erhöht haben, könnte daran liegen, dass vorübergehend aufgeschobene Umzugswünsche nun endlich mit Verzögerung in die Tat umgesetzt werden. Auch mag sich mancher Wohnungseigentümer angesichts fortlaufender Kosten nicht mehr mit dem Umstand leer stehender Wohnungen abgefunden haben.“ Auch der Trend, neben den Mietspiegelmieten auch die sonst fällige Marktmiete als „Schattenmiete“ auszuweisen und sich vertraglich einen Nachzahlungsanspruch für den Fall der Verfassungswidrigkeit zu sichern, mag für viele nun das Risiko einer Neuvermietung als beherrschbar erscheinen lassen, analysiert Maennig.

Über die „Neuregelung gesetzlicher Vorschriften zur Mietenbegrenzung“, kurz Berliner Mietendeckel genannt, will das Bundesverfassungsgericht bis zum Juni sein Urteil gesprochen haben.

