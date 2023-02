Immobilienmarkt Brandenburg Der Speckgürtel setzt mehr Fett an

Die Krise des bezahlbaren Bauens verschärft zunehmend die Krise des bezahlbaren Wohnens, vor allem in den Großstädten. Aus der Perspektive Berlins ist Brandenburg – mit der Ausnahme Potsdam – noch eine Insel, die von der Preisdruckwelle bei Baumaterialien noch nicht komplett überschwemmt worden ist. Das geht aus dem aktuellen Marktmonitor 2022 des BBU Verbandes Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen e.V. hervor, der am Donnerstag vorgestellt wurde.

Indes ist das Bild trügerisch. Denn bei den Neubaumieten im weiteren Metropolenraum gab es bereits einen großen Preissprung. Per 30. Juni 2022 lagen sie um rund 27 Prozent über dem Vorjahreswert, teilte der BBU mit.

Die Mieten in Brandenburg sind zwar günstig – im Neubau steigen sie aber deutlich

Dennoch sind die Mieten in Brandenburg noch günstig, werden die Quadratmeterpreise mit denen der Hauptstadt verglichen: Von durchschnittlich 5,54 Euro im Bestand und 6,26 Euro bei der Neuvermietung können die meisten Mieter in Berlin nur träumen. „Auch wenn die Neubaumieten damit noch weiterhin knapp unter dem Berliner Niveau liegen, so zeigt dieser große Preisschritt doch, dass die Baukostensteigerungen jetzt auch in den Städten weitab von Berlin voll durchschlagen“, sagte Maren Kern, Mitglied des Vorstands des BBU. Zudem muss das Berliner Umland gesondert betrachtet werden. Hier liegt die durchschnittliche Miete im Bestand bei 6,12 Euro pro Quadratmeter (kalt). Im Neuvertrag werden im Umland 7,26 Euro pro Quadratmeter aufgerufen (inklusive Erstbezug).

Eine herausgehobene Stellung nimmt die Landeshauptstadt Potsdam in Anspruch: Bei Neuvertragsmieten werden acht Euro pro Quadratmeter verlangt, im Bestand kostet der Wohnraum hier 6,43 Euro pro Quadratmeter.

Der BBU-Marktmonitor zeigt auf Grundlage von fast einer Million Mietverhältnissen die Realmieten. Andere Studien zeigen nur die aus Internetportalen auf vergleichsweise viel geringerer Datengrundlage virtuell ermittelten Portalmieten. Für die Situation in Brandenburg wurden 262.400 Bestandsverträge von BBU-Mitgliedsunternehmen in 52 Städten im Land Brandenburg ausgewertet. Hinzu kamen 20.600 Neuvertragsabschlüsse. Alles in allem ein „günstiges Wohnangebot in vielen Brandenburger Städten – aber die Neubaumieten ziehen kräftig an“, so der BBU.

Noch gibt es ein günstiges Wohnangebot in vielen Brandenburger Städten – aber die Neubaumieten ziehen kräftig an BBU-Marktmonitor 2022, Analyse des Verbandes Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen e.V

Als weiterer „ganz wesentlicher Faktor“ für Verteuerungen schlagen laut Kern nicht nur beim Neubau, sondern auch bei der Sanierung und der Modernisierung die steigenden Zinsen für Baudarlehen zu Buche. Seit Januar 2022 gab es hier eine Vervierfachung von 1,07 auf 3,5 bis 4,5 Prozent.

„Bezahlbares Bauen und Sanieren sind nicht mehr möglich – nur zulasten der Unternehmenssubstanz und zugunsten steigender Mieten“, sagte Kern.

In Berlin haben die Mitgliedsunternehmen des BBU einen Anteil von 45 Prozent am Berliner Mietwohnungsmarkt. „Trotz seines starken Wachstums bleibt Berlin auch als Mieterhauptstadt bezahlbarer und vergleichsweise günstiger als andere deutsche Metropolen“, schrieb der Verband in seinem neuen Marktmonitor.

Die Neuvertragsmieten in Berlin sind laut BBU per 30. Juni 2022 im Vergleich zu 2021 um 3,8 Prozent gestiegen. Anders sieht es bei der Neubaumiete aus. Sie liegt jetzt bei fast elf Euro kalt und stieg damit im Jahresvergleich um 6,9 Prozent. Die durchschnittliche Bestandsmiete liegt bei 6,52 Euro pro Quadratmeter – eine Steigerung um um 2,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Wer seinen Traum von einem Eigenheim in Brandenburg realisieren will, hat es auch dort zunehmend schwerer, die finanziellen Lasten zu stemmen. So stieg von 2020 zu 2021 der mittlere Kaufpreis für eine Doppelhaushälfte von 244.000 auf 296.000 Euro (plus 21 Prozent) an, während die mittlere Wohnfläche mit 115 Quadratmeter unverändert blieb.

Noch deutlicher als die Gesamtkaufpreise geben die Wohnflächenpreise das Preisniveau wieder. So stiegen im Land Brandenburg von 2020 zu 2021 die Preise für freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser im Mittel von 2.491 auf 2.924 Euro pro Quadratmeter an, was einer Erhöhung um 17 Prozent entspricht. Die absoluten Preise driften weiterhin sehr stark auseinander. So stiegen die Preise im Berliner Umland (ohne Potsdam) um 19 Prozent von 3488 auf 4157 Euro pro Quadratmeter und im weiteren Metropolenraum um 20 Prozent von 1598 auf 1923 Euro pro Quadratmeter.

Ebenfalls starke Anstiege waren bei den Preisen für Reihenhäuser zu verzeichnen. So stieg der mittlere Wohnflächenpreis im Berliner Umland (ohne Potsdam) von 2020 zu 2021 von 2877 auf 3235 pro Quadratmeter (plus 12 Prozent).

Die Verkäufe im Landkreis Barnim gehen zurück

Die Anzahl von Verkäufen für freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser nahm dabei im Landkreis Ostprignitz-Ruppin am deutlichsten zu. Aber auch im Landkreis Teltow-Fläming erhöhte sich die Anzahl an Kaufverträgen deutlich. Deutlich rückläufig war die Zahl der Kaufverträge dagegen im Landkreis Barnim (minus zehn Prozent).

In Mehrfamilienhäusern stiegen die Wohnflächenpreise im Mittel von 2020 zu 2021 von 1184 auf 1467 Euro pro Quadratmeter deutlich an. Im Berliner Umland (ohne Potsdam) schlägt sich dieser allgemeine landesweite Aufwärtstrend in einem Anstieg des Wohnflächenpreises von 957 auf 2604 Euro pro Quadratmeter (plus 33 Prozent) nieder. Eine erstverkaufte Eigentumswohnung kostete 2021 – das arithmetische Mittel als Basis genommen – im Landesmittel 401.000 Euro und damit 75.000 Euro mehr als im Vorjahr (plus 23 Prozent). Dabei reichte die Spannbreite der mittleren Kaufpreise von 247.000 Euro in den kreisfreien Städten (ohne Potsdam) (plus 5 Prozent zum Vorjahr) bis zu 332.000 Euro im Berliner Umland (ohne Potsdam) (plus 14 Prozent zum Vorjahr).

Egal, welches Teilsegment auch betrachtet wird: Die Richtung bei der Umsatz- und Preisentwicklung bei Immobilienverkäufen und Baulandpreisen im Land Brandenburg zeigte von 2020 zu 2021 immer deutlicher nach oben. Das gilt vor allem für die Geldumsätze, die sich bis auf sehr wenige Ausnahmen deutlich erhöht haben – überwiegend im zweistelligen Prozentbereich.

Im Bereich der Mehrfamilienhäuser wurde, wenn man das Berliner Umland betrachtet, ein Plus von 93 Prozent beim Geldumsatz erfasst – fast eine Verdopplung des Geldumsatzes. Dies zeigt, wie heftig sich der Druck aus dem bauunwilligen Hauptstadtkessel in Brandenburg entlädt.

