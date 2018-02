Wenn Sie einen Blick auf die bau- und wohnungspolitischen Vorstellungen der sich abzeichnenden neuen großen Koalition im Bund werfen: Welche Ergebnisse finden Sie gelungen?

Es ist sicher positiv, wenn jetzt junge Familien Unterstützung erfahren sollen. Zusätzlich sollen mehrere Milliarden Euro in den Sozialen Wohnungsbau investiert werden. Fakt ist aber: Um den preiswerten Wohnungsbau nach vorne zu bringen, ist es zunächst einmal wichtig, dass die öffentliche Hand preiswerte Grundstücke mit Zweckbindung zur Verfügung stellt, dass die immer höheren Anforderungen an den Baustandard reduziert werden und dass man sinnvollerweise adäquate Abschreibungsmöglichkeiten für einen begrenzten Zeitraum zur Verfügung stellt – zum Beispiel zwanzig Prozent auf die Baukosten für jeweils die ersten zwei Jahre. Und zu guter Letzt, dass die Bundesrepublik Deutschland auf die Mehrwertsteuer verzichtet, wenn private Bauherren preiswerte Wohnungen zu niedrigen Mieten bauen wollen. Ein solcher Verzicht führt allein zu einer Reduktion der Bau- und Baunebenkosten von zirka 400 bis 500 Euro je Quadratmeter Wohnfläche. All die gerade gezeigten Maßnahmen könnten manche wohlhabende Familien oder auch manche Pensionskasse dazu verführen, Wohnungen zu bauen, auch wenn diese dann aktuell keine besondere Rendite erwirtschaften.

Was halten Sie davon, dass Besitzer von Bauland stark besteuert werden sollen, wenn damit nur spekuliert, darauf aber kein Wohnraum realisiert wird? Stichwort „Grundsteuer C“.

Es könnte sicherlich eine sinnvolle Maßnahme sein, sofern sie tatsächlich umgesetzt werden kann. Derzeit ist die Situation für jeden Bauträger unerfreulich, wenn Grundstücke immer nur durchgehandelt werden, mit der Idee, einen maximalen Profit im Vorfeld einer Baumaßnahme abzuschöpfen; daher könnte eine Sondersteuer vielleicht etwas bewirken.

Ist Berlin mit Blick auf das Durchhandeln von Grundstücken ein besonders trauriges Beispiel?

Ein besonders typisches, klar. Dadurch, dass der Wohnungsneubau behindert wird, führt dies zur Verknappung von Wohnraum und Verknappung führt automatisch zu höheren Preisen. Deswegen ist eine Stadt wie Berlin besonders von dieser Situation betroffen.

Es dürfte eine buchhalterische Rechenaufgabe sein, die Wartezeit für das Durchhandeln und die Straf-Steuer einzupreisen.

Ja, klar. Es ist nur fraglich, ob die Preise dann auch durchsetzbar sind. Zu mehr preiswertem Neubau führt das aber nicht.

Führen steigende Zinsen dazu, das schneller gebaut wird?

Es kommt darauf an. Als Bauträger will man sein Projekt ohnehin möglichst schnell umsetzen, denn die Kosten, die man für das Bauland hat, sind bei langen Vorbereitungsphasen ohnehin sehr hoch. Jeder, der ein Grundstück hat, nur um damit zu spekulieren, könnte bei höheren Zinskosten vielleicht dazu animiert werden, es zu verkaufen.

Sie sind seit einem Jahr gezwungen, im Rahmen neuer Projekte mit neuen Bebauungsplänen bis zu dreißig Prozent sozial verträglichen Wohnraum zu schaffen. Ist das ein Heilmittel zur Linderung des Wohnungsmangels im unteren Preissegment?

Wie bereits ausgeführt, versuchen wir als Firma keine Grundstücke anzukaufen, die einen Bebauungsplan benötigen und somit den 30-prozentigen sozial verträglichen Wohnanteil bedingen. Grundstücke, die damit belastet sind, bringen es mit sich, dass die normalen Wohnungen eben teurer werden. Unser Weg ist es vielmehr, auf freiwilliger Basis Kompromisse zu finden, das heißt wir bieten an, eine bestimmte Anzahl an sozial verträglichen Wohnungen, Kitas et cetera freiwillig zu bauen und hoffen, auf diesem Wege ein zügigeres Genehmigungsverfahren zu erhalten.