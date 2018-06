Wer kein oder nur wenig Eigenkapital hat und keine Kinder – also kein Baukindergeld beantragen kann – hat es in Großstädten schwer, Eigentum zu erwerben. Was kann der Bund für die große Gruppe von Ein-Personen-Haushalten tun, die sich weiterhin steigenden Mieten ausgesetzt sieht?

Wir haben uns für diese Legislaturperiode viel vorgenommen. Wenn Sie sich den Koalitionsvertrag ansehen, werden Sie merken, dass die Bereiche Sozialer Mietwohnungsbau und Eigentumsförderung gleichberechtigt auftauchen. Da wird nicht eins gegen das andere ausgespielt. Unsere Wohnungsbaupolitik ist auf ein „sowohl – als auch“ ausgerichtet, nicht auf ein „entweder – oder“. Wir nehmen alle Segmente in den Blick, wir wollen alle mitnehmen, die Investoren genauso wie Mieter und Wohneigentümer. Bei der Eigentumsförderung ist das Baukindergeld ein ganz wesentlicher Baustein, um gerade jungen Familien mit kleinen Kindern den Schritt ins Wohneigentum zu ermöglichen – auch als wichtiges Instrument gegen Altersarmut. Dazu gehört aber auch noch einiges mehr. Das KfW-Bürgschaftsprogramm zur Anhebung des Eigenkapitals zum Beispiel. Das richtet sich nicht nur an Familien mit Kindern, sondern genauso an kinderlose Familien und Alleinstehende. Auch da sind wir dran.

Entlastet das wirklich die Situation in einer Großstadt wie Berlin? Wird das geplante Baukindergeld nicht vielmehr zu einer „Verfettung“ bzw. Verdichtung der Speckgürtel beitragen? Es geht ja auch um die Zusammensetzung der Kieze.

Die soziale Mischung ist Aufgabe der Länder und Kommunen. Was wir mit dem Baukindergeld vorhaben, ist kein Prenzlauer-Berg-Programm. Es ist nicht an Stadt, Bezirk oder Lage gebunden. Es dient der Stärkung der Wohnungseigentumsbildung für Familien mit Kindern. Wenn wir damit noch der Ausdünnung kleiner Kommunen oder ländlicher Gebiete entgegentreten, umso besser.

Müssten politisch Handelnde angesichts der niedrigen Zinsen nicht in den Kommunen geradezu dazu aufrufen, auch angesichts des verlockenden Baukindergeldes, Eigentum zu bilden? Berlin ist eine Mieterstadt, muss das aber ja nicht bleiben.

Es geht um das „Sowohl-als-auch“. Nicht darum, ein Segment allein zu stärken. Deutschland und die Schweiz sind die Schlusslichter in der Eigentumsquote in Europa. Das anzuheben – auch als Schutz vor Altersarmut – das ist die Zielrichtung. Natürlich ohne dabei den Mietwohnungsbau außen vorzulassen, den wir – ganz im Gegenteil – gerade mit einer Grundgesetzänderung und zusätzlich zwei Milliarden Euro stärken.

Der Zug in die Großstadt hält an – mit all' den Problemen für die städtische Infrastruktur, die damit einhergehen. Was tut der Bund für die ländlichen Räume und für deren Ankerstädte? Es fehlt häufig nicht nur der Landarzt...

Es fängt unter anderem mit dem Baukindergeld an, welches Stadt wie Land gleichermaßen in den Blick nimmt. Wenn Sie sich darüber hinaus die enormen Mittel für die Städtebauförderung – eine Milliarde Euro in diesem Jahr – anschauen, dann lassen Sie sich von der Begrifflichkeit nicht täuschen: Fast fünfzig Prozent gehen in die ländlichen Räume, um sie zu stärken, um sie attraktiv zu machen. Demnächst beginnt die Arbeit der Kommission „Gleichwertige Lebensverhältnisse“, die genau auf diese Frage Antworten sucht. All diese Punkte stehen auf der Agenda des Bundesinnenministers, der auch Minister für Bau und Heimat ist. Menschen in den ländlichen Räumen sollen die Gewissheit haben: sie stehen im Mittelpunkt unserer politischen Aktivitäten.

Es gab im Februar Groko-Pläne über die Wiedereinführung einer Grundsteuer C. Die Kosten für unbebaute Grundstücke könnten erhöht werden, um so die Grundstücksspekulationen einzudämmen. Ist dieses Vorhaben nun in Ihrem Fokus?

Die Grundsteuer C taucht zwei Mal im Koalitionsvertrag auf. Sie nahm wesentlichen Raum in den Koalitionsgesprächen ein. Jetzt haben wir das aktuelle Urteil des Bundesverfassungsgerichts: Der Bundesfinanzminister ist aufgerufen, relativ schnell ein neues Modell mit den Ländern zu vereinbaren – zur Ausgestaltung der Grundsteuer insgesamt..

…hier muss also erst einmal abgewartet werden.

... hier ist der Bundesfinanzminister gefragt.

Die Grunderwerbsteuer wird in den Bundesländern immer weiter erhöht, seitdem der Bund diese Steuer abgegeben hat. Können und wollen Sie dieses Rad zurückdrehen, um die Baunebenkosten zu senken? Sie könnten doch zum Beispiel eine Steuerbefreiung für Erstkäufer finanzieren.

Die Grunderwerbsteuer ist Ländersache. Aber in der Tat: Die Länder haben die Sätze in den vergangenen zwölf Jahren fast verdoppelt. Der höchste Satz liegt mittlerweile bei 6,5 Prozent. Das Sinnvollste in meinen Augen wäre es, wenn die Länder nicht weiter erhöhen würden, sondern den Grunderwerbsteuersatz zumindest einfrieren würden. Den Bund sehe ich hier bei allem Verständnis nicht in der Pflicht. Das ist nicht meine Auffassung von Föderalismus.

Sie haben vor gut einem Monat angekündigt, Gespräche mit den Ländern über die Einführung einer Sonder-Afa zu führen: Investoren, die sich im sozialen Wohnungsbau engagieren, zudem in Gebieten mit ausgeprägtem Wohnungsmangel aktiv werden, sollen künftig pro Jahr fünf Prozent der Investitionssumme zusätzlich bei der Steuer geltend machen können, zusätzlich zur linearen Abschreibung von zwei Prozent. Wo steht dieses Projekt, wie steht es um die Absprachen mit den Ländern und für welchen Zeitraum soll diese Sonder-Afa befristet gelten?

Innerhalb der Bundesregierung sind wir insbesondere mit dem Bundesfinanzminister derzeit im Gespräch, wie wir das im Koalitionsvertrag vereinbarte Paket aus Baukindergeld, Sonder-AfA und energetischer Gebäudesanierung ausgestalten und umsetzen. Hier bin ich zuversichtlich, dass wir schnell zu einer Einigung kommen werden. In Teilen haben wir diese ja auch bereits, soviel kann ich sagen. Bei der Sonder-AfA, die zur Hälfte von den Ländern mitfinanziert werden muss, müssen sich die Länder positionieren.

In Deutschland gibt es jährlich 260 000 Gerichtsverfahren über Mietrechts- und Eigentumsfragen. Diese Zahl ließe sich vermindern, wenn man das WEG-Recht reformieren und mit dem Mietrecht harmonisieren würde. Damit würde in den meist strittigen Abgrenzungsfragen zwischen beiden Rechtsbereichen mehr Klarheit bei allen Beteiligten geschaffen. Drängen sie bei Frau Justizministerin Barley auf eine umfassende Reform des WEG-Rechts?

Da muss ich gar nicht drängen, das steht im Koalitionsvertrag. Aber klar: Als Bundesbauministerium haben wir an vernünftigen Regelungen in diesem Zusammenhang natürlich auch ein großes Interesse.

Eine beruflich-persönliche Frage zum Schluss. Sie wirken voller Freude und Schaffensdrang. Was macht die Arbeit mit Herrn Seehofer offenbar so angenehm?

Uns verbindet eine sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit. Horst Seehofer ist durch und durch Bundesbauminister. In seiner Vorstellung vor den Kolleginnen und Kollegen der Bau- und Stadtentwicklungsabteilung hat er gesagt: „Sie sind ein Wunschkind.“ Und so handelt er. Er steckt tief in den Themen drin, ist ergebnisorientiert und macht ordentlich Tempo. Derzeit bereiten wir den Wohngipfel im Herbst vor, der ein Gipfel der Antworten werden wird.

Sie haben das Ministerium gewechselt, nicht aber die Aufgabe. Wenn man Sie so begeistert über Horst Seehofer reden hört: Kommt auch ein Parteiwechsel infrage?

Nein.

Das Interview führte Reinhart Bünger.