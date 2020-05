Shoppen in der Hauptstadt ist zwar wieder möglich, aber nur unter Auflagen. Die Regelung gilt nur für Läden mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern. Hier dürfen die Betreiber pro 20 Quadratmeter Fläche nur einen Kunden in den Laden lassen. Die Vorgaben gelten auch für einzelne Geschäfte in Shoppingcentern. Die Regelung wurde am 29. April vom Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg bestätigt.

Galeria Kaufhof, Karstadt Sportcheck und ein Möbelhaus wollten die Verordnung per Eilverfahren kippen. Wegen der nach wie vor angenommenen hohen Gefährdungslage sei die Entscheidung über die Lockerungen „rechtlich nicht zu beanstanden“, erklärte das Gericht. Es sei „prinzipiell davon auszugehen, dass die erforderlichen Hygienemaßnahmen in kleineren Geschäften mit weniger Kunden leichter gewährleistet werden“ könnten.

Kaufhausinvestor Harald Huth (HGHI) bei der Eröffnungen seines Firmensitzes im Mendelssohn-Palais im November 2017. Reinhart Bünger

Noch nicht entschieden ist über eine Klage, die nach Informationen des Tagesspiegels beim Verwaltungsgericht Berlin unter dem Aktenzeichen VG14 K 73.20 vorgebracht wurde. Pressesprecher Stephan Groscurth bestätigte auf Anfrage den Eingang eines Schriftsatzes, der im Auftrag von Investor und Bauherr Harald Huth auf den Weg gebracht wurde. Der Inhaber und Geschäftsführer u. a. der HIGHI Holding GmbH („Mall of Berlin“, „Das Schloss“) beklagt dass Geschäfte über 800 Quadratmeter nicht öffnen dürfen. Huth hat seine Anwälte beauftragt feststellen zu lassen, dass Verkaufsflächenregelungen, die auch für Malls getroffen worden sind, für sein neues „Schultheiss Quartier“ in Moabit nicht gelten sollen (Claim: „Neues nahes Shopping für alle und alles“). Eine Begründung der nicht eilbedürftigen Klage liegt nach Angaben von Groscurth noch nicht vor.

Die Oberverwaltungsgerichte in Hessen, in Nordrhein-Westfalen und in Sachsen bestätigten in den vergangenen Tagen die Beschränkungen für Geschäfte. In Sachsen bleiben Teilabsperrungen, die in anderen Bundesländern erlaubt sind, verboten. In Nordrhein-Westfalen dürfen Möbelhäuser oder Babymärkte ohne Begrenzung der Verkaufsfläche öffnen, Warenhäuser, Modehändler oder Technikmärkte aber nicht. Die Begründung in diesem Falle: Die Verkaufsfläche sei ein Kriterium, „das eine unterschiedliche Behandlung einzelner Einzelhandelsbetriebe mit Blick auf ihre Relevanz für das weitere Infektionsgeschehen im Ansatz rechtfertigen“ könne, teilte das Gericht mit. Das Verwaltungsgericht Hamburg hatte hingegen die Schließung von Läden mit mehr als 800 Quadratmeter Verkaufsfläche für unzulässig erklärt.

Huths Vorstoß deutet darauf hin, dass er im Falle einer für ihn positiven Entscheidung Schadenersatzansprüche geltend machen will. In Berlin gilt die entsprechende Verordnung für den Einzelhandel seit 22. April. Die Maßnahme wird seither vom Handelsverband Berlin-Brandenburg scharf kritisiert.

