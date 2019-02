Hinzu kommt dieser Marktmechanismus: „Wenn ein Mietshaus in Prenzlauer Berg für 5000 Euro pro Quadratmeter verkauft wird, dann kann das Land zwar dafür einsteigen“, sagt Maennig: „Das ist dem Land aber in der Regel zu teuer. Deshalb lassen sie ein Verkehrswertgutachten ermitteln, welches zu deutlich geringeren Werten kommt – sagen wir 2500 Euro pro Quadratmeter. Für diesen Preis will das Land kaufen, aber bei diesen Bedingungen hat der Verkäufer ein Rücktrittsrecht. Der Senat zahlt die Makler- und Notarkosten. Alles, was bleibt, ist dass Käufer und Verkäufer verunsichert werden und die Zahl der Transaktionen schrumpft. Einige, die beispielsweise aus Altersgründen gerne verkauft hätten, bleiben wider Willen Hauseigentümer. Solche unfreiwilligen Eigentümer werden im Zweifelsfall weniger für die Entwicklung der Häuser tun als jene, die die Häuser gerne hätten. Zusätzliches Angebot, zusätzlicher Wohnraum wird durch den Ankauf jedenfalls nicht geschaffen, egal ob das Vorkaufsrecht ausgeübt wird oder nicht.“

Attraktivität bitte für alle

Seit 2013 sind die Angebotsmieten in Berlin um rund 44 Prozent auf durchschnittlich 12,10 Euro pro Quadratmeter gestiegen, so wurde in dieser Woche auf einer Pressekonferenz der Unternehmen Bauwert AG, Instone Real Estate, Trei Real Estate und Wüest Partner bekannt. Prozentual die höchsten Mietsteigerungen von fünfzig Prozent und mehr seit 2013 verzeichneten unter anderem Wedding (plus 71 Prozent), Tiergarten (plus 68 Prozent), Neukölln (plus 58 Prozent), Hellersdorf (plus 58 Prozent), Reinickendorf (plus 52 Prozent, Marzahn (plus 51 Prozent) und Tempelhof (plus fünfzig Prozent). Die Kaufpreise liegen derzeit bei rund 4113 Euro je Quadratmeter und sind damit seit 2013 um 71 Prozent gestiegen.

Das Ende noch oben ist offen, glaubt man dem IW-Gutachten, vor allem, wenn es in Berlin so weiter geht wie bisher: „Das Ziel einer Stadt sollte nicht darin bestehen, durch selektive Maßnahmen Stadtviertel für Zuziehende unattraktiv zu machen oder den Zugang zu versperren, sondern es sollte das Ziel sein, das gesamte Stadtgebiet zu attraktivieren und zu vergrößern, um möglichst viele gute Wohnstandortalternativen zu bieten und das Wachstum und den Wohlstand der Stadt zu fördern.“

Dies allerdings würde – neben Investitionen in die Infrastruktur – vor allem verstärkten Neubau voraussetzen. „Um eine 10-Euro-Miete im Neubau zu realisieren, bräuchte man die Unterstützung vom Staat zur Senkung der Baunebenkosten“, schlägt Bauwert-Vorstand Jürgen Leibfried vor. Auch Instone-COO Carsten Sellschopf hält mit der Stadt aushandelte Modelle für denkbar, die auf niedrigen Bodenpreisen gegen niedrige Initialmieten basieren.

Berlin noch relativ günstig

Milieuschutzgebiete hin oder her – das Mietpreisniveau in Berlin ist im Vergleich zu den anderen Metropolen wie München, Hamburg und Frankfurt am Main immer noch günstig, so das IW. Durch das immer noch relativ niedrige Mietenniveau ist die Stadt für Zuwanderer aus dem In- und Ausland nach wie vor sehr attraktiv. Trotz des Zustroms auch ins Berliner Umland (Potsdam, Teltow, Bernau, Falkensee, Blankenfelde-Mahlow und Nauen) entspannt sich die Lage in Berlin dadurch nicht.

„Ich glaube, wir Berliner müssen uns dran gewöhnen, dass wenn wir in einer wachsenden Stadt sind, es mit 6,50 Euro pro Quadratmeter nicht geht. Wir müssen uns an so etwas wie 10 Euro plus gewöhnen“, sagt Maennig: „Sie werden in kaum einer anderen europäischen Hauptstadt, auch nicht nicht in Prag, Athen oder Warschau, für 6,50 Euro pro Quadratmeter mieten können. Eine Ausnahme ist Wien, aber das ist ein besonderer Markt mit städtischen Anbietern. In solch eine Wohnungen müssen Sie aber als Neuankömmling auch erst einmal reinkommen.“