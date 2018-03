Zu den insgesamt 471 Wohnungen zählen auch die sechs Studio-Wohngemeinschaften mit jeweils vier Wohnungen. Für zwei der WGs hat sich eigens eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts namens „Lebendig altern im Möckernkiez“ gegründet, eine Antwort auf den Wunsch nach Gemeinsamkeit auch dann, wenn die Kräfte nachlassen. In zwei weiteren WGs bieten soziale Träger betreutes Wohnen für junge Leute an. Auch dafür besteht ein großer Bedarf.

Trotz der Hängepartie zwischen 2014 und 2016 ging dem Projekt der Enthusiasmus nicht verloren. Anfang 2016 gab es noch 120 freie Wohnungen. Ende 2017 waren alle weg. Und das, obwohl das Wohnen im Neubau-Kiez nicht gerade ein Schnäppchen ist. Als Einstiegspreis waren zunächst „Errichtungskosten“ von 920 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche in Form von Geschäftsguthaben zu berappen. Hinzu kommt eine Nettokaltmiete, abgestuft in zwölf Kategorien entsprechend der Wohnlage, zwischen 8,62 und 13,04 Euro pro Quadratmeter im Monat, im Durchschnitt 11,08 Euro. Das liegt deutlich über vielen Altbaumieten in der Nachbarschaft.

Der Möckernkiez ist nicht nur für Ältere gedacht. Vorstand Nitzsche rechnet mit rund 30 Jungen und Mädchen im Kita-Alter. „Das sind mehr Kinder als die Schulen im Quartier aufnehmen können“, hat er schon ermittelt. Auch die Kitas der Umgebung sind bereits randvoll. Also gründeten die Eltern einen Förderverein und suchten einen Träger für ein eigenes Projekt. Nun entsteht eine Kita für immerhin 18 Kinder.

"Wir arbeiten an einem Carsharing-System"

Was wird sonst noch geboten? Auf 831 Quadratmetern kommt ein Biomarkt an die Yorckstraße. Daneben finden sich ein Café, ein Kfz-Sachverständiger und – darüber freut sich die Genossenschaft ganz besonders – die Berliner Hauptgeschäftsstelle des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs.

Man möchte im Möckernkiez ja auch möglichst autofrei über die Runden kommen, Mietwagen aber nicht ausschließen. „Wir arbeiten an einem Carsharing-System und wollen den Bezirk für ein Pilotprojekt im Kiez für alle Bewohner begeistern“, verrät Nitzsche. Für neue Ideen ist die Genossenschaft immer zu haben. Und die zwei Krisenjahre haben ihren Ruf nicht wirklich beschädigt. Rund 1850 Mitglieder zählt sie, aber nur etwa 700 von ihnen werden auch in den 14 Neubaublöcken wohnen.

Beim Kreuzberger Modell ist es möglich, Geschäftsanteile zu übertragen. Die tatsächlichen Bewohner werden aber von der Genossenschaft ausgesucht. Natürlich können die Anteile – bei einer 100 Quadratmeter großen Wohnung sind das immerhin 92 000 Euro – gekündigt werden. Die Frist bis zur Rückzahlung beträgt aber mindestens drei Jahre. Das verlangen die Banken als Sicherheit für die langfristige Finanzierung.

Ein Traum wurde wahr

Künftige Vermietungsprobleme bei den 27 bis 150 Quadratmeter großen Wohnungen sind eher nicht zu erwarten. Dafür ist die Lage zu gut. Und auch das klingt beruhigend: Die nächste Mieterhöhung soll erst 2027 erfolgen. Dann sind alle drei Jahre fünf Prozent Steigerung geplant. Das insgesamt rund 130 Millionen Euro teure Projekt ist, so sieht es die Genossenschaft, gut durchfinanziert. Ein Traum wurde wahr. „Mit wenig Geld von vielen ist etwas Großes geschaffen worden“, freut sich Nitzsche.

Nun muss nur noch das bisweilen kritische Kreuzberger Umfeld ins Boot geholt werden. Die Genossen planen im Herbst eine Begrüßungsfeier für Bewohner und die Nachbarschaft, vielleicht sogar beim alljährlichen Fest in der nahe gelegenen Hornstraße. Damit würde sich ein Kreis schließen, denn an einem Infostand beim Straßenfest vor elf Jahren hatte genau dort die Idee für den Möckernkiez ihren Anfang genommen.

Für Frank Nitzsche gibt es auch nach dem bald abgeschlossenen Erstbezug noch einiges zu tun: „Ich habe einen Vertrag bis Ende 2019, werde mich zum Beispiel um Dinge wie Bewirtschaftung, Reinigung und Wartung kümmern.“ Und sicher wird er auch die eine oder andere Besuchergruppe aus Japan oder der Schweiz über das Gelände führen. Für Fachpublikum ist der Möckernkiez – wie schon bisher – auch in Zukunft bestimmt noch manche Reise wert.