Ein weiteres In-Quartier ist derzeit noch in der Warteposition: Long Island City. Von hier aus hat man einen tollen Blick auf die Hochhauslandschaft Manhattans. Es gibt viele Gewerbeflächen direkt am East River und damit ein großes Stadtentwicklungspotential bei vergleichsweise niedrigen Mieten und Grundstückspreisen. Der Online-Versandhändler Amazon wollte seine nach Seattle zweite Zentrale in dieser armen Gegend New Yorks ansiedeln. 25 000 Job sollten neu entstehen. Doch der Plan scheiterte. Es gab zu viel Widerstand von Nachbarschaftinitiativen, Lokalpolitikern und Gewerkschaftlern gegen die Ansiedlung in Reichweite der Queensbridge Houses, der größten Sozialwohnungssiedlung New Yorks.

Während der Hudson auf der anderen Seite Manhattans – hier liefen die Schiffe über den Atlantik ein – an seinem Ufer internationales, weltstädtische Flair verbreitet, steht der Seaport District auf der östlichen Seite am East River für alteingesessene Strukturen und Nachbarschaften. „South Seaport ist New Yorks ältestes Stadtviertel“, sagt Macklowes Marketing-Mann Richard Dubrow, „seit vielen Jahren versuchen sie hier ein neues Soho mit Designern, Kunst und Mode zu installieren.“ Doch es ist hier nicht so trubelig wie im Meatpacking District, dem aktuellen In-Bezirk Manhattans.

So verströmt die Wall Street trotz aller Turbulenzen auf dem Parkett Ruhe und Beschaulichkeit. „Zur Wall Street gehen nur wenige Touristen“, sagt Dubrow. Die Passagierfähre, die an der Südspitze des Quartiers regelmäßig nach Staten Island ablegt und auf ihrem kleinen Törn die Freiheitsstatue passiert, unterstützt diesen Eindruck. Hier sind die aus Lateinamerika stammenden New Yorker in der Mehrheit und fahren von Manhattan aus in ihre Wohnviertel, die ebenfalls im Kommen sind.

Terrasse mitten in Manhattan. Foto: Dbox for Macklowe Properties

Food Court, Fitness und Co.

One Wall Street soll im neuen Quartier Zeichen setzen. Es geht um Aufenthaltsqualität im Gebäude. Es werden drei Stockwerke für den Einzelhandel ab Straßenniveau aufwärts geschaffen. Eine große Biosupermarktkette ist mit Whole Food Markets als Hauptmieter bereits gefunden. Zudem wird ein Fitness-Center eingebaut, das ob seiner Größe in New York schwer zu vergleichen sein wird. Darüber entstehen natürlich Studios, Apartments und Wohnungen. 566 Einheiten sollen es insgesamt werden. Die Hälfte dürften Studios für Singles und Paare werden.

Ein Penthouse im "One Wall Street" bietet einen 360-Grad Panorama-Ausblick. Foto: Dbox for Macklowe Properties

Der Südturm soll im Zuge der Rekonstruktion ein zweites Mal aufgestockt werden. Fünf neue Stockwerke werden aufgesetzt, das letzte Stockwerk ist für die Annehmlichkeiten der Bewohner vorgesehen. Mit einem großen Pool (22 mal 6 Meter) und einem Golf-Simulator ist mindestens zu rechnen. Die Vorsprünge, die das alte Gebäude schon heute in der Fassade hat, sollen in private Terrassen umfunktioniert und ausgebaut werden. Knapp fünfzig Apartments könnten in diesen bei New Yorker Hochhäusern raren Genuss kommen. Unter drei Millionen Dollar dürften in Manhattan auch im One Wall Street-Tower kaum eine der Einheiten zu bekommen sein. Schließlich geht es hier um einen Neubau mit Parkettfußböden und Miele-Küchenausstattung vom Feinsten. 2020 soll das Gebäude wiedereröffnet werden – Verkaufsstart dürfte ab Herbst sein, für den, der es sich leisten kann. Eine Preisliste gibt es noch nicht.