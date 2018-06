Inzwischen stellen Immobilienentwickler Sprayern Abbruchhäuser zur Verfügung, um sie zum Teil der PR-Aktivitäten zu machen. Werden hier die Kinder der Revolution vom Establishment vereinnahmt? Sie haben eben von dem großen Knall gesprochen. Wie wichtig ist Ihnen das Subversive Ihrer Kunst?

Ja, sehr wichtig. Ich verkaufe ja nicht. Eine Non-Monetäre-Kunst ist eine Alternative zu dieser hochkapitalistischen Kunst, die auf dem Markte erhältlich ist. Das ist ja die Provokation! Die Utopie, dass man nichts bezahlt. Dass man nichts bezahlen muss. Die Utopie ist ein Geschenk. Man muss sie nur verstehen. Oder sie wird eben zerstört, weil man sie nicht wahrnehmen darf oder kann oder muss. Die Graffitiszene ist ja sehr vielfältig. Es gibt sehr viele kommerzielle Stränge mittlerweile, in Düsseldorf gibt es zum Beispiel ein oder zwei Graffitisprayer, die gegen Bezahlung arbeiten, aber das ist dann praktisch ein Rückfall. Das hat nichts mit Utopie zu tun. Das ist eine tradierte Kommerzialisierung der künstlerischen Arbeit. Ich will nicht sagen, dass das deswegen schlecht ist, allein weil es nicht subversiv ist. Alle Graffiti, ob bezahlt oder nicht, sind eine Reaktion auf die Banalisierung des öffentlichen Raumes. Alle diese Leute haben ein Bedürfnis, sich zu manifestieren, das Ego zu befriedigen, aber nicht nur. Es ist auch ein Gestaltungswille dahinter. Zum Beispiel, wenn Züge besprüht werden. Das ist eine enorme Provokation. Aber es ist auch eine gestalterische Herausforderung. Zum Beispiel auf den Bahnarealen finde ich die besprayten Züge großartig.

Gibt es auch Dinge, die Sie verabscheuen würden? Wenn zum Beispiel mit Feuerlöschern, die mit Farbe gefüllt werden, ein Smiley an die Wände eines U-Bahnhofes gesprüht wird?

Das ist eben eine neue Spritztechnik. Ich find’ das großartig.

Sie beklagen, dass man immer nur den kriminalistischen und juristischen Aspekt Ihrer Spray-Kunst ins Auge gefasst, das eigentlich Revolutionäre aber gar nicht gesehen hat. Kunst kann man nicht enträtseln. Aber klären Sie uns bitte dennoch über einen Punkt auf: Ihre Strichmännchen sind immer auch Kinder ihrer Zeit, wie jede Kunst. Was haben Ihre Spraymännchen mit 1968 und den Folgejahren zu tun – würden sie vor diesem Jahr einfach davonlaufen oder würden sich Ihre Strichmännchen im doppelten Wortsinne in einer antiautoritären Bewegung sehen?

Ja, wahrscheinlich schon in diesem Sinn. Heute interessiert mich der künstlerische oder utopische Moment am meisten. Damals war die Revolution oder Opposition bedeutender. Aber ich wollte provozieren. Da hat man zum Beispiel in Zürich wunderbare Architektur niedergerissen, um neue Architektur hinzuhauen. Die Künstler haben protestiert, Max Frisch und andere. Das war ein Protest im intellektuellen Sinne. Aber dieser Protest war nicht greifbar. Es gab kein visuelles Element. Der Zusammenschlag der Utopie mit dem Beton durch ein Graffiti deckte gleich zwei Elemente ab. Der Beton wurde praktisch enthüllt und die menschliche Geste aus der Brutalität wurde ebenfalls sichtbar. Es waren zwei Komponenten, die zusammengingen und das war ein gesellschaftliches Element: Der öffentliche Raum und seine Gestaltung (oder Umgestaltung) und andererseits eine menschliche Geste.

Unser Autor auf Papier verewigt. Zeichnung: Harald Naegeli

Also hier ist der Zusammenhang mit 1968 zu sehen.

Ja, jetzt haben Gesten in meinem Werk abgenommen, weil es durch die Graffiti der Jugendlichen schon eine ungeheuerliche Parallelität gibt. Dass in Zürich Leute in Trauben vor meinen neuen Figuren standen, das kommt heute nie mehr vor. Obwohl ich heute vielleicht ein sehr viel größerer Künstler bin als zu Beginn. Doch das ästhetische Element wirkt heute nicht mehr.

Sie haben sicher viele Adepten. Woran erkennt man einen „echten Naegeli“? Eher an der Zeichensprache oder eher am Ort des Geschehens?

Das ist gar nicht so wichtig. Wenn man im Internet nachschaut, dann gibt es auch Nachahmer. Die werden auch von Fachleuten sehr leicht erkannt. Der allgemeine Betrachter wirft alles in einen Topf hinein. Diese mangelnde ästhetische Fähigkeit ist aber nicht ausschlaggebend, ob das mir zugeordnet werden kann oder nicht...

...Sie sagten aber, dass Ihnen das Ästhetische wichtiger wird.

Mir persönlich ist es das Wichtigste. Ich habe den Ehrgeiz, sehr, sehr starke Bearbeitungen zu machen. Die Museumsdirektorin des Kunsthauses Düsseldorf hat damals die Polizeifotos von Zürich aufgekauft, für 30 000 Euro. Verrückt, nicht wahr? Die Polizei hat das verkauft und die Bilder wurden ausgestellt. Diese ersten Fotos sind ein Kaufartikel geworden, was früher einfach Utopie war. Ich bin übrigens nicht gegen Kapitalismus. Ohne Kapitalismus könnte ich meine Utopie nicht verwirklichen.

Ihre Figuren haben auch etwas Verspieltes. Sicher haben Sie im Stillen Namen für die weiblichen und männlichen Strichfiguren parat. Würden Sie uns die verraten?

Das Archetypische aus der Frühzeit, die Blitzfiguren, die Zackenfiguren, die Frauenfiguren, die kann man schon so benennen. Sie sind nicht gegenstandslos. Es gibt Mischungen von Fisch und Mensch, manchmal gibt es aber auch nur eine Linie. Das Figürliche ist das Attraktive. Die Blitzfiguren sind für mich die besten. Für das allgemeine Publikum sind die Flamingos natürlich die attraktivsten, weil sie erkennbar sind.

Das Interview führte Reinhart Bünger.