Eine neue städtebauliche Lösung für das Gelände südlich vom Humboldthain im Wedding soll her. 24 Architekturbüros standen vor der Aufgabe, umsetzbare Ideen für ein „urbanes Stadtquartier“ in unmittelbarer Nachbarschaft der denkmalgeschützten AEG-Industriehallen zu entwickeln. In der ersten Stufe des städtebaulichen Wettbewerbs mussten bis zum 21. Januar 2022 Entwürfe abgegeben werden. Nun kommt die planerische Entwicklung des „Quartiers am Humboldthain (QAH)“ im August in die Zielkurve. Damit wird einer der 11 Zukunftsorte in Berlin gleichzeitig die zentralste und größte Gewerbeentwicklung innerhalb des Berliner S-Bahn-Ringes – neu gestaltet. Planrecht soll bis 2025 bestehen.

Das Areal „Quartier Am Humboldthain“ zwischen Gustav-Meyer-Allee, Brunnenstraße und Voltastraße umfasst rund 6,5 Hektar. Das entspricht etwa einer Fläche von neun Fußballfeldern. Auf dem Areal steht ein Gebäude, das Mitte der 1980er Jahre von der Computer-Firma Nixdorf errichtet wurde. Zurzeit wird es von der Berliner Sparkasse als einer ihrer beiden zentralen Bürostandorte genutzt. Der Mietvertrag an der Gustav-Meyer-Allee läuft 2024 aus, teilte Unternehmenssprecher Alexander Greven auf Anfrage mit. Eine Nachnutzung ist nicht geplant, allerdings sollen die Aluminiumfassaden und Fensterflächen recycelt werden. Das Haus ist wegen eines viel zu hohen Energieverbrauches nicht mehr zeitgemäß und soll einer modernen, klimagerechten Bebauung weichen.

Dabei sollen Bezüge zu den benachbarten Einrichtungen des Technologieparks Humboldthain (TPH), zum Campus Wedding der Technischen Universität Berlin und dem Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration (IZM) hergestellt werden. Es geht um ein EpB-Gebiet, sprich „Entwicklungskonzept für den produktionsgeprägten Bereich“.

Das Wettbewerbsgebiet hat eine Größe von ca. 6,5 ha, im Sinne der Vernetzung mit der Nachbarschaft sind auch Bereiche außerhalb... Grafik: Quartier am Humboldthain/Coros

Grundlage für den Wettbewerb war ein hierfür durchgeführtes Werkstattverfahren, in welchem nach dem Prinzip der „offenen Projektentwicklung“ die Fachöffentlichkeit und Bürger vielfältige Anregungen für das künftige Quartier diskutieren und einbringen konnten. Einerseits sind produktionsnahe Einrichtungen vorgesehen, anderseits besteht der Wunsch nach innovativen und zukunftsorientierten Funktionen. „Es gibt keinen alternativen Weg, als einen komplett neuen Städtebau auf dem gesamten Grundstück zu installieren, der dann auch Respekt hat vor dem, was hier schon steht“, sagt Markus Vogel, Geschäftsführer der Berliner Immobilienberatung Büro Dr. Vogel GmbH. Vogel berät den Investor. Eine Aufwertung und mehr Öffentlichkeit würde auch die etwas versteckt liegenden AEG-Kathedralen wieder mehr ins Bewusstsein rücken.

Am Architekturwettbewerb nahmen alle teil, die Rang und Namen haben

Für das nun ausgelaufene Wettbewerbsverfahren hat die federführende Quartier Am Humboldthain GmbH (QAH) renommierte Architekturbüros wie Christoph Kohl Stadtplaner Architekten, Robert Neun Architekten und Sauerbruch + Hutton eingeladen. Beteiligt sind zudem Teams aus London, Kopenhagen und Zürich. Entwicklungspartner der QAH-GmbH sind als Grundstückseigentümer das Immobilienunternehmen Coros mit Hauptsitz in München und Büros in London, Luxembourg und Berlin.

Nach dem bisher vorgesehenen Verfahren werden nach der Abgabe der Entwürfe im Januar 2022 die acht besten Einsendungen prämiert. In der zweiten Wettbewerbsstufe soll dann eine weitere Ausarbeitung der vorliegenden Ideen erfolgen. Das laufende Verfahren für die Fläche im Brunnenviertel hat schon einen längeren Vorlauf. So begann bereits im Juni 2021 in Zusammenarbeit mit dem Bezirk Mitte ein öffentliches Werkstattverfahren. Beteiligt waren Senatsverwaltungen, ortsansässige Gewerbetreibende und Interessierte aus der Nachbarschaft.

1984 wurde das östliche Gelände der AEG an die Firma Nixdorf verkauft, in der Folge wurden viele Gebäude abgerissen und ein Neubau... Foto: Quartier am Humboldthain/Coros

Lutz Keßels, Geschäftsführer der der QAH-GmbH, freut sich auf den nächsten Schritt in der Projektentwicklung; „Wir sind sehr gespannt, wie sich die gemeinsam gefundenen Grundlagen nun in städtebauliche Räume, Freiflächen und Gebäude umsetzen lassen.“ Als Datum für die Fertigstellung des „Quartiers in den städtebaulichen Grundzügen“ schwebt den Entwicklern nach einer vier- bis fünfjährigen Planungsphase das Jahr 2028 vor.

Das Projektgebiet liegt in einem der Zentren der Berliner Industriegeschichte. Hiervon zeugen die denkmalgeschützten Backsteingebäude, die an das zu entwickelnde Grundstück angrenzen, in denen sich heute unter anderem Räumlichkeiten der TU Berlin und des Fraunhofer-Instituts befinden. Schon Ende des 19. Jahrhunderts siedelte sich an der Brunnenstraße die AEG (Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft). Wegweisende Entwicklungen beim Bau von Elektromotoren nahmen von dort ihren Ausgang. Die Berliner „Elektropolis“ war eng mit den riesigen Produktionshallen der AEG im Wedding verbunden. Bis 1983/84 produzierte die Firma noch am Traditionsstandort. Das Unternehmen selbst erlosch 1996.

Schon 1986 hatte die AEG einen Teil des Geländes (jetzt QAH) an die Firma Nixdorf verkauft. Auf diesem Grund wurde eine riesige Halle für die Produktion von Großrechnern errichtet. Dort ist die Berliner Sparkasse jetzt noch mit rund 1600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern präsent. Zum Komplex gehört auch ein Parkhaus mit 1200 Stellplätzen.

Im Umfeld befindet sich an der Ecke Voltastraße eine Bebauung mit rund 260 Wohnungen des Architekten Josef Paul Kleihues. Auffällig ist ein freistehender ellipsenförmiger Büroturm an der Ecke Brunnenstraße/Gustav-Meyer-Allee. Die markante historische AEG-Architektur mit den riesigen Werkhallen und dem historische Uhrenturm prägt das gesamte umliegende Stadtbild.

Coros plant mit Partnern einen innovativen Gewerbestandort

Das Unternehmen Coros hat das QAH-Gelände 2019 mit Partnern erworben, um es in einen innovativen Gewerbestandort für Wirtschaft, Wissenschaft und Technologie zu verwandeln. Vor Ort sollen künftig Gründerzentren, Labore, Manufakturen und Räume für Start-ups entstehen. Da im unmittelbaren Umfeld schon einige ähnlich gelagerte Kapazitäten und zudem auch noch universitäre Forschung platziert sind, könnte sich der Standort zu einem echten „Berliner Zukunftsort“ entwickeln.

Wohnungsbau darf es nicht, ein Shoppingcenter wird es nicht geben

Dafür spricht auch die zentrale Lage mit Blick auf den Fernsehturm am Alexanderplatz. Zudem handelt es sich um eine der wenigen noch vorhandenen Gewerbeflächen innerhalb des S-Bahn-Rings. Nach dem derzeit gültigen Planungsrecht gilt das QAH-Grundstück als gewerbliche Baufläche, Wohnungsbau scheidet also aus. Für das geplante „Quartier Am Humboldthain“ muss aber noch der vorhandene Bebauungsplan angepasst werden. Ein weiteres Shoppingcenter für Berlin ist nach Aussage der Investoren nicht geplant.

Im zurückliegenden Werkstattverfahren fanden zwischen Juni und August 2021 vier Dialogrunden, moderiert vom Berliner Büro Jahn, Mack & Partner, statt. Dabei haben sich einige Schwerpunkte herauskristallisiert, zum Beispiel die enge Verknüpfung zum benachbarten Volkspark Humboldthain. Das dortige Sommerbad und die Liegewiesen sollten den Beschäftigten im neuen Arbeitsumfeld QAH zur Erbauung dienen. Ein direkter Durchgang zum Park sei denkbar. Auch könnte sich das Areal gegenüber dem umliegenden Stadtquartier öffnen und für Fußgänger durchlässig werden.

Die neue Architektur muss an den Bestand anknüpfen

Einig war man sich in den Dialogrunden auch über das historische Alleinstellungsmerkmal als berühmter AEG-Standort, wie im Ergebnisbericht zum Werkstattverfahren nachzulesen ist. So sei die 180 Meter lange Montagehalle von Peter Behrens „besonders auffallend“ und zudem „bis heute hervorragend nutzbar“. Die geplante neue Architektur müsse sich an den vorhandenen Qualitäten der Bestandsgebäude orientieren.

Das älteste Gründerzentrum Deutschlands macht diesen Ort zu etwas Besonderem. Das Berliner Innovations- und Gründerzentrum liegt... Foto: Doris Spiekermann-Klaas

Für die künftigen Nutzungen wurden schon konkrete Vorstellungen entwickelt. Start-ups mit neuen Bürokonzepten gelten als wünschenswert, ebenso die Integration von Light Industrial, worunter produktionsnahe Multifunktionsgebäude zu verstehen sind. In der Nähe der Wohnbebauung sollten allenfalls emissionsarme Gewerbe unterkommen. Auf Lieferlogistik und Gesundheitswirtschaft möchte man gern verzichten, ebenso auf Kunstgalerien. Gastronomie, Kultur und Freizeit sollen in dem produktionsgeprägten Bereich allenfalls ein Nischendasein fristen.

Die Investoren zielen nicht allein auf Gewerbetreibende aus Berlin

Das gilt auch für den motorisierten Individualverkehr. Für Kraftfahrzeuge sollen deutlich weniger Stellplätze als in dem bisher vorhandenen zentralen Parkhaus bereitstehen. Für E-Mobilität aber gibt es grünes Licht. In einem „Mobility Hub“, einer Art Knotenpunkt auf dem Gelände, könnten Car-Sharing und klimaneutrale Transportmittel angeboten werden.

Die Erwartungen sind hoch gesteckt. QAH-Geschäftsführer Keßels sagt: „Wir wollen diesen Ort zu einer Benchmark für Entwicklung und Innovation in Berlin machen.“ Auf dem Gelände sollen große Unternehmen angesiedelt werden, „die auf großen Flächen spannende neue Sachen machen“, sagt Vogel. Mit dem bereits hier ansässigen Fraunhofer Institut ist man im Gespräch: „Da würden wir dann über viele, viele 1000 Quadratmeter sprechen. Es macht uns ja fast Angst, wie einmalig und wie vorteilhaft dieses Grundstück ist für eine künftige gewerbliche Entwicklung. Und da haben wir nicht nur die Berlin–Brille auf, sondern richten den Blick auf Deutschland.“ Es mache noch keinen Sinn, über Mieten zu reden, sagt Keßels: „Kein Mensch weiß, wo die in fünf Jahren liegen. Deswegen ist unser vorrangiges Interesse, erst einmal gemeinsam mit dem Bezirk einen vernünftigen Plan aufzusetzen.“