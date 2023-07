Steigende Mieten, fallende Kaufpreise Wo sich in Berlin die „Schnäppchen“ verstecken

Nach einem langen Höhenflug fallen in Berlin die Immobilienpreise – und die Mietpreise steigen weiterhin. Dieser Befund gilt in der Hauptstadtregion seit nunmehr mehreren Quartalen. Für das Jahr 2022 beobachtete der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in Berlin erstmals seit Langem einen Preisrückgang bei bebauten Grundstücken sowie Wohnungs- und Teileigentum.