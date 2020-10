Ob neue Fenster, der Bau von Ladesäulen in der Tiefgarage oder gar umfassende Sanierungen am ganzen Haus: Die Frage, welche Rechte und Pflichten sich aus gemeinschaftlichem Eigentum ergeben, stellt Wohnungseigentümer regelmäßig vor Herausforderungen oder sorgt sogar für Streit. Eine grundlegende Reform des Wohnungseigentumsgesetzes (WEG) gibt nun neue Spielregeln vor – auch für die häufig eingesetzten Verwalter, deren Befugnisse zeitweise heftig umstritten waren. Die Koalition überarbeitete den Entwurf der Reform und nahm die zunächst vorgesehene starke Stellung des Verwalters zuungunsten der Eigentümer wieder zurück (der Tagesspiegel berichtete). Es ist dies ein Erfolg des Verbandes „Wohnen im Eigentum (WiE)“, der lauter noch als „Haus & Grund“ Alarm geschlagen hatte.

WARUM WIRD DAS GESETZ REFORMIERT?

In seiner bisherigen Form gilt das WEG bereits seit 1951. Damals sollte es den Wohnungsbau stärken und so breiten Bevölkerungsschichten den Erwerb einer Eigentumswohnung ermöglichen. Klimaschutz, die Digitalisierung oder der demographische Wandel spielten damals allerdings noch keine Rolle. In all den Jahren wurde das WEG zwar mehrfach angepasst, aber nie grundlegend überholt. Die Reform gilt daher als überfällig. Dem Verband Wohnen im Eigentum zufolge betreffen die Änderungen die Eigentümer von rund zehn Millionen Wohnungen in Deutschland.

WAS SOLL KÜNFTIG ANDERS SEIN?

Ein zentraler Punkt der Reform ist, dass Modernisierungen künftig einfacher möglich sein sollen – vor allem mit Blick auf energetische und altersgerechte Sanierungen oder auch den Einbau von Ladesäulen für Elektroautos. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft begrüßt, dass hierdurch ein wesentliches Hindernis für den Durchbruch der Elektromobilität aus dem Weg geräumt werde. Außerdem soll die Verwaltung des gemeinschaftlichen Eigentums „effizienter“ werden. So sollen etwa die Beschlussfassungen der Eigentümergemeinschaft erleichtert und Streitbeilegungsmechanismen verbessert werden. An den Versammlungen sollen Eigentümer künftig auch online teilnehmen können.

WAS HEISST DAS FÜR EIGENTÜMER?

Bestimmte Baumaßnahmen können Eigentümer künftig auf eigene Faust veranlassen, also ohne Zustimmung der Miteigentümer – vorausgesetzt, sie tragen die Kosten dafür selbst. Das gilt für Ladesäulen ebenso wie etwa für einbruchsichere Fenster und Türen, einen Treppenlift oder Glasfaseranschluss. In anderen Fällen werden die erforderlichen Beschlussmehrheiten herabgesetzt. Der Einbau einer modernen, klimafreundlicheren Heizung zum Beispiel könnte dann etwa schon von der Hälfte der Eigentümer beschlossen werden. Um Eigentümer vor finanzieller Überforderung zu schützen, müssen sich aber nur dann alle Wohnungseigner an den Kosten von Sanierungsmaßnahmen beteiligen, wenn die bauliche Veränderung von zwei Dritteln der Eigentümer beschlossen wurde – und auch nur dann, wenn die Veränderung nicht mit „unverhältnismäßigen Kosten“ verbunden ist. Ansonsten tragen diejenigen Eigentümer die Kosten, die der Maßnahme zugestimmt haben. Ob sich daraus womöglich ergeben könnte, dass einzelne Eigentümer bei den Versammlungen künftig taktisch abstimmen, um Vorteile für sich herauszuziehen, ist bislang noch nicht absehbar.

Der Verband WiE verweist darauf, dass sich viele Auswirkungen des komplexen Regelwerkes erst in der Praxis bewerten ließen. Die Reform bringe den Eigentümern „mehr Spielraum, ihr Gemeinschaftseigentum zu verwalten, allerdings auch mehr Verantwortung“. begrüßte nun, dass es Union und SPD über die Sommerpause hinweg gelungen sei, den Gesetzentwurf noch entscheidend zu verändern. „So bleiben die Machtverhältnisse im Wohnungseigentum ausgewogen“, erklärte WiE-Vorstand Gabriele Heinrich nun. Zwar müssten sich Eigentümer mit dem Wermutstropfen abfinden, dass Verwalter künftig „alle möglichen Verträge – bis auf Grundstücks- und Kreditgeschäfte – mit Wirkung für die Wohnungseigentümergemeinschaft abschließen“ könnten. Deutlich eingeschränkt worden gegenüber der ursprünglichen Fassung sei jedoch „der Spielraum für Verwalter, Entscheidungen ohne Eigentümerbeschluss zu treffen“.

WAS IST MIT DEN VERWALTERN?

Die ursprüngliche Fassung der Gesetzesreform war vor allem wegen der Rolle der Wohnungsverwalter, die die Eigentümer einsetzen können, scharf kritisiert worden. So hatte etwa WiE befürchtet, dass die Befugnisse der Verwalter zulasten der Eigentümer aufgewertet würden - und diese womöglich über die Köpfe der Wohnungseigner hinweg handeln könnten. Künftig sollen die Verwalter nun zwar die Vertreter der Eigentümergemeinschaft nach außen sein und dabei auch Verträge abschließen können. Zugleich ist ihr Handlungsspielraum aber eingeschränkt – denn die Eigentümer können die Verwalter auch ohne wichtigen Grund abberufen. Der Eigentümerverband Haus & Grund sieht hierin ein „ausgewogenes Gesetz sowohl für Eigentümer als auch für Verwalter“. Außerdem können Eigentümer künftig verlangen, dass die Verwalter von den örtlichen Industrie- und Handelskammern zertifiziert werden. Haus & Grund begrüßt, dass der Verwaltungsbeirat von nun an den Verwalter nicht nur unterstützt, sondern auch überprüft. „Die Lösung, Verwaltungsbeiräte in der Haftung zu beschränken, ist dabei genau der richtige Weg, um das Amt attraktiver zu gestalten und mehr geeignete Kandidaten zu finden“, merkte der Haus & Grund-Präsident Kai Warnecke an. Der Verband der Immobilienverwalter Deutschland (VDIV) begrüßt die Einführung eines solchen Sachkundenachweises – dies werte die Tätigkeit auf. Der Verband bezeichnete die Reform ebenfalls als „weitgehend ausgewogen“, kritisierte allerdings, dass die Eigentümer einen Verwalter künftig jederzeit, „also auch ohne wichtigen Grund“ abberufen könnten. Der rechtspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Jan-Marco Luczak (CDU), sieht in der Zertifizierung einen wichtigen Beitrag zu mehr Verbraucherschutz, "denn mit dieser Regelung drängen wir unqualifizierte Verwalter oder gar schwarze Schafe aus dem Markt“, erklärte er.

UND WAS IST MIT MIETERN?

"Den Anspruch auf Einbau einer E-Ladesäule, eines Glasfaseranschlusses, barrierefreie Umbauten oder Maßnahmen zum Einbruchsschutz auf eigene Kosten haben grundsätzlich auch Mieter", schrieben die SPD-Bundestagsabgeordneten Michael Groß und Johannes Fechner in einem Brief an die Mitglieder der SPD-Bundestagsfraktion am 17. September 2020. Der Mieter könne aber verlangen, dass der Mieter den Ein- oder Umbau beim Auszug wieder beseitige. Der Berliner Mieterverein warnt, dass die Novelle über eine Abwälzung von Betriebskosten in vermieteten Eigentumswohnungen „zu erheblichen Nachteilen für Mieter“ führen könne. „Für die vermietenden Wohnungseigentümer wird die Möglichkeit der Betriebskostenabwälzung auf den Mieter erleichtert, in dem die wohnungseigentumsrechtliche Kostenaufteilung grundsätzlich als Verteilungsmaßstab für die Mieter gelten soll“, sagte der Geschäftsführer des Berliner Mietervereins, Reiner Wild. „Dies war bislang nur bei explizit vertraglicher Vereinbarung zulässig und eher selten anzutreffen. Die nach Inkrafttreten der Gesetzesnovellierung dann regelmäßig zu erwartende Abrechnung der Betriebskosten nach Miteigentumsanteilen – statt nach Wohnfläche – führt zur Intransparenz, denn Mieter wissen in der Regel nicht, was sich faktisch hinter den Miteigentumsanteilen verbirgt.“

WAS FEHLT IM GESETZ?

WiE-Vorstand Heinrich vermisst im Reformpaket die Festschreibung einer verbindlichen Erhaltungsplanung inklusive eines Finanzierungsplanes (mit der Pflicht zur regelmäßigen Begehung und Bestandsaufnahme der Gebäudesituation). Sie befürchtet zudem eine Unübersichtlichkeit bei den baulichen Maßnahmen und Kosten inklusive der Folgekosten . „Da keine verbindliche Erhaltungsplanung festgeschrieben wird, steht zu befürchten, dass keine runden Konzepte für umfassende Sanierungen entwickelt werden“, sagte sie dem Tagesspiegel. „Zu kritisieren bleibt, dass sich die Große Koalition bei der Verteilung der Kosten für bauliche Maßnahmen lediglich auf einen mit Lücken behafteten Kompromiss einigen konnte. Hier muss in naher Zukunft nachgebessert werden", forderte Haus & Grund-Präsident Kai Warnecke.

Zudem fehlten weiterhin Vorgaben für die Bestandteile der Jahresabrechnung, damit diese weniger fehlerbehaftet werden, ergänzte Heinrich. „Der Vermögensbericht wird ein zahnloser Tiger, da über ihn nicht beschlossen werden kann.“

WANN GELTEN DIE ÄNDERUNGEN?

Nach der am 18. September 2020 ausgesprochenen Zustimmung des Bundestages muss sich noch der Bundesrat mit der Reform befassen. In Kraft treten sollen die Änderungen noch in diesem Jahr, sodass Eigentümer bei möglichen Investitionen von der in der Corona-Krise abgesenkten Mehrwertsteuer profitieren könnten. Nach Angaben aus der SPD-Bundestagsfraktion verschiebt sich das ursprünglich für November angepeilte Inkrafttreten wegen Verzögerungen der schwarz-grün-regierten Bundesländer auf Dezember. Entweder wird der Bundesrat seine Einschätzung des neues Gesetzes in einer Entschließung formulieren und die Reform am 9. Oktober billigen. Dann könnte – Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt noch im Oktober vorausgesetzt – das neue Gesetz frühestens zum 1. Dezember in Kraft treten, vielleicht auch erst Anfang nächsten Jahres. Oder aber der Bundesrat ruft den Vermittlungsausschuss an – Zeitplan dann offen –, um bestimmte Punkte noch nachzuverhandeln. (mit AFP)