Ein Jahrzehnt boomte der Immobilienmarkt. Nach Wohnungen – zumal in den Großstädten – gab und gibt es eine hohe Nachfrage. Weil Kredite billig waren und die Konjunktur lief, ging die Zahl von Zwangsversteigerungen kontinuierlich zurück. Doch im Zuge der Coronakrise – mit ihren Begleiterscheinungen wie Kurzarbeit, Arbeitsplatzabbau, Stundungen von Mietzahlungen und Baukrediten – werden die Amtsgerichte perspektivisch wieder neue Eigentümer für Häuser, Wohnungen und Gewerbeobjekte suchen müssen. Und es wird wohl auch zu mehr Immobilienverkäufen per Auktion kommen: Mit dieser Vertriebsart lassen sich hohe Erlöse erzielen. Anders als bei Zwangsversteigerungen stehen die Anbieter hier nicht unter unmittelbarem finanziellen Druck.

Spätestens dann, wenn die Tilgung eines Immobilienkredits gefährdet oder dieser gar gekündigt ist, sollte schnell gehandelt werden, bevor die Bank ein Zwangsversteigerungsverfahren einleitet. Wenn der finanzielle Engpass nur vorübergehend ist, kann neben der Stundung im Rahmen des Corona-Rettungspaketes eine Senkung der monatlich zu zahlenden Rate Entlastung bringen und den Immobilienverlust unter Umständen verhindern. Weil der Zinssatz fix ist, kann aber nur die Tilgung verringert oder ausgesetzt werden. Das bringt kurzfristig finanzielle Entlastung, ist aber keine langfristige Option. Denn die Schuldenlast steigt kontinuierlich, mit ihr die zu verzinsenden Stundungen.

Mitunter ist trotz der Bemühungen die Immobilie aber nicht mehr zu retten: Kredite müsse irgendwann zurückgezahlt werden. Dann kann es gelten, das Wohneigentum freihändig zu verkaufen, bevor der Hammer fällt. Wichtig dabei ist, mit der Bank einen Fahrplan abzustimmen – sei es für den Preis oder den Übergabezeitpunkt.

Axel Mohr, dessen Verlag für Wirtschaftsinformationen jährlich den Zwangsversteigerungsmarkt in Deutschland untersucht, glaubt, dass zunächst Produktionsstandorte der Automobilindustrie betroffen sein werden. Zweitens werden Zweit- und Wohnungen zur Kapitalanlage vermehrt auf den Markt kommen. „Wenn da einmal eine Wohnung wegfliegt, hängt nicht so das Herz dran“, sagt der Geschäftsführer der Argetra GmbH auf Anfrage. Letztlich würden Eigentümer weniger für Mietwohnungen als für selbstgenutzte Wohnungen kämpfen. Immobilienkäufer müssen bei Versteigerungen hohe Hürden nehmen.

Zunächst ist da der hohe Anfangspreis, der aufgebracht werden muss. Und häufig kaufen sie die Katze im Sack, denn Eigentümer, denen die Zwangsversteigerung droht, lassen nur selten Besichtigungen im Inneren des Objektes zu. In der Regel muss dem Kaufinteressenten der Blick von außen über den Zaun genügen, um den Wert der Substanz einzuschätzen. Was ist Auktionsteilnehmern also zu raten, was ist zu bedenken, ehe sie die Hand – mit vielleicht weitreichenden finanziellen Folgen – heben? Welchen Irrtümern sollten sie nicht erliegen?

Schnäppchenbörse Zwangsversteigerung?

Viele glauben, dort kommen Immobilien weit unter dem Wert unter den Hammer. Ohne Frage ist eine Zwangsversteigerung für Kaufinteressenten eine attraktive Gelegenheit, um Objekte preisgünstig zu erwerben. Denn der endgültige Verkaufspreis befindet sich in der Regel deutlich unter dem geschätzten Verkaufswert der Immobilie, besonders bei einer Versteigerung durch den Zweittermin. „Damit Eigentümer geschützt sind, müssen beim Ersttermin der Zwangsversteigerung mindestens fünfzig Prozent des Verkehrswertes erreicht werden. Erfolgt beim ersten Versteigerungstermin kein Zuschlag, gilt die 50-Prozent-Grenze beim Zweittermin nicht mehr“, sagt Lukas Pieczonka, Gründer und Geschäftsführer von McMakler. Grundstücke, die in beliebten Lagen liegen, gehen letztlich aber doch meist recht teuer über den Tisch. Darauf weist der Verein Privater Bauherren hin.

Unwissenheit schafft Risiken

Wer sich für eine Zwangsversteigerung interessiert, der sollte zunächst die Bedingungen der Auktion kennen. Wie wird geboten? Welche Sicherheiten müssen hinterlegt werden? Bereits nach oder bereits vor dem ersten Gebot müssen zukünftige Eigentümer eine Sicherheitsleistung in Höhe von zehn Prozent des Verkehrswertes hinterlegen. Das geht nicht in bar: Die Gerichte lassen sich den Betrag vorher auf ein Konto überweisen und akzeptieren in der Regel keine Schecks – es sei denn es wird ein Scheck der Bundesbank vorgelegt, der zunächst einmal über die Hausbank zu beschaffen ist. Was passiert, wenn der Bieter dann tatsächlich den Zuschlag bekommt? Die Bezahlfrist liegt ab diesem Zeitpunkt bei maximal sechs Wochen. Bis dahin muss der Käufer die Summe an das Amtsgericht zahlen.

Informationen sammeln

Im Vorfeld des Termins sollten Bieter versuchen, sich bei Amtsgerichten und Maklern über zu versteigernde Häuser und Wohnungen zu informieren. Wird ein passendes Objekt entdeckt, sollte das Grundbuch eingesehen werden. So können Kaufinteressenten erfahren, ob die Immobilie mit Altlasten oder Sondernutzungsrechten Dritter und Wohnrechten belastet ist. Des Weiteren sollten sie das Wertgutachten studieren und umfassende Kenntnisse über Lage, Bauzustand, Verkehrswert und Anschlüsse des Objekts sammeln.

Besichtigungen versuchen

„Kaufinteressenten sollten versuchen, sich mit dem vorherigen Eigentümer abzusprechen, um die Immobilie von innen sehen zu dürfen. Ist keine Innenbesichtigung möglich, sollten sie die Immobilie von außen beurteilen lassen“, rät McMakler-Mann Pieczonka. Potenzielle Käufer haben keinen Anspruch auf eine vorherige Besichtigung, dürfen zudem vom Kauf nicht zurücktreten und bekommen bei Mängeln keine Gewährleistung. „Dadurch, dass Besichtigungen im Zweifel nur von außen möglich sind, kann es vorkommen, dass Kaufinteressenten Mängel nicht immer erkennen. Das kann zu erheblichen Kosten im Nachhinein führen“, warnt Pieczonka. Gut beraten ist, wer einen Bausachverständigen dabei hat.

Nebenkosten einkalkulieren

Die Kaufnebenkosten sind im Gegensatz zum normalen Immobilienerwerb geringer, weil zum Beispiel keine Maklergebühren anfallen. Gleichwohl schlagen die Eintragung ins Grundbuch sowie die Zuschlagsgebühr zu Buche. Nicht zu vergessen: Die Grunderwerbsteuer, die in Berlin sechs Prozent, in Brandenburg sogar 6,5 Prozent beträgt.

Finanzierung klären

Jedes Gebot bei Zwangsversteigerungen von Immobilien ist verbindlich und gilt im Gericht als Vertragsabschluss. Deshalb sollte man sich bei Versteigerungen nicht von anderen Bietern anstecken lasen und am gesteckten Limit bleiben. Bereits mit dem Zuschlag – und nicht erst mit der Eintragung ins Grundbuch – gehört die Immobilie dem erfolgreichen Bieter. Das geht mit finanziellen Verpflichtungen einher.

Der Verein Privater Bauherren weist darauf hin, dass der Ersteigerer die Immobilie dann auch versichern muss. Der Zuschlag ist gleichzeitig ein sogenannter Räumungstitel. Das heißt, der Ersteher kann dann die sofortige Zwangsräumung der Immobilie betreiben. Nicht immer ist die Immobilie direkt bezugsfähig . In manchen Fällen wird sie noch vom Eigentümer bewohnt oder ist vermietet. Mieter genießen einen besonderen Schutz, auch wenn das Zwangsvollstreckungsgesetz ein Kündigungsrecht vorsieht. Problematisch wird es auch, wenn die Wohnung wegen öffentlicher Förderung gebunden ist. Nur in eine unbewohnte Immobilie darf der neue Eigentümer problemlos einziehen.

Unterlagen mitbringen

Neben der nachzuweisenden Sicherheitsleistung müssen Bieter bei einer Zwangsversteigerung bestimmte Unterlagen, wie einen gültigen Personalausweis oder Pass mitbringen.

Abläufe vor der Auktion klären

„Wer in der ersten halben Stunde das höchste Gebot abgegeben hat, bekommt den Zuschlag und wird schon im Gericht neuer Eigentümer der Immobilie. Die Bezahlfrist liegt ab diesem Zeitpunkt bei maximal sechs Wochen. Bis dahin muss der Käufer die Summe an das Amtsgericht zahlen", sagt Pieczonka von McMakler. Dabei fällt eine Gebühr von 0,5 Prozent des Kaufpreises für die Grundbucheintragung an, nachdem das Finanzamt die Unbedenklichkeitsbescheinigung ausgestellt hat. Doch das ist nicht bei jedem Amtsgerichtsverfahren so.

Es lohnt sich, vorab einige Zwangsversteigerungen zu besuchen, um das Prozedere kennenzulernen. Interessierte besprechen die Modalitäten am besten direkt mit dem zuständigen Amtsgericht. So kann es sein, dass mit dem Zuschlag nicht alle Belastungen des ersteigerten Grundstücks erlöschen, sondern den neuen Eigentümer weiter belasten.

Altlasten suchen – Baurecht klären

Wer das zu ersteigernde Haus später umbauen oder sogar abreißen möchte, weil er etwa nur am Grundstück interessiert ist, der muss im Vorfeld klären, was er auf dem Grund und Boden in Zukunft eigentlich bauen darf. Und was nicht! Ist das Gebäude ein altes Gewerbeobjekt, steht es vielleicht unter Denkmalschutz, was steht im Bebauungsplan? Der Käufer sollte prüfen, ob auf dem Areal Altlasten liegen, und auch einen Blick ins Baulastenverzeichnis werfen.

Wer im Zuge der Corona- bzw. Wirtschaftskrise in finanzielle Not gerät und den Verlust seiner Immobilie vermeiden möchte, mag in der Immobilienverrentung einen Ausweg sehen: Der Wert der Immobilie wird genau ermittelt und ein Unternehmen, Investor oder eine Stiftung kauft das Objekt. Der bisherige Eigentümer darf jedoch bis zum Ableben mietfrei darin wohnen („Nießbrauchrecht“). Selbst im Fall einer Zwangsversteigerung bleibt der eingetragene Nießbrauch erhalten.