Die Commerzbank schließt bundesweit rund die Hälfte ihrer Filialen. 340 Standorte der aktuell 790 sollen bis Ende 2022 geschlossen werden, die ersten rund 240 Filialen bis Oktober dieses Jahres. Das Kreditinstitut begründet die Schließungen mit der abnehmenden Nachfrage ihrer Kundinnen und Kunden.

Die meisten Bankgeschäfte erfolgen heutzutage online, weswegen immer weniger Menschen die örtlichen Servicestellen aufsuchen. Nur noch 10 Prozent der Überweisungen werden in einer Filiale der Commerzbank in Auftrag gegeben, der Großteil laufe online. Bereichsvorstand Christian Hassel sagt: „Wir bieten genau das, was unsere Kunden wollen: Tägliche Bankgeschäfte mobil und online, persönliche Beratung nach Bedarf.“

Beratungscenter sollen persönlichen Kontakt sichern

Die Coronakrise hat diese Entwicklung weiter begünstigt. „Wir haben während der Pandemie festgestellt, dass Beratung online gut funktioniert und für den Kunden schnell, einfach und bequem ist”, sagt Hassel weiter. Das persönliche Gespräch sei trotzdem nach wie vor ein wichtiger Bestandteil der Kundenbetreuung.

Dazu möchte das Kreditinstitut bundesweit 12 sogenannte “Beratungscenter” einrichten über die Bankgeschäfte erledigt werden sollen. Dort sollen die Angestellten aus den Filialen perspektivisch ihre Kundinnen und Kunden per Telefon, Video, Chat und E-Mail beraten, auch zu Wertpapieranlage und Immobilienfinanzierung.

Dabei orientiere man sich am Geschäftsmodell der comdirect bank, erklärte eine Sprecherin. Diese war eine Direktbank, welche Bankgeschäfte und Kundenkontakt ausschließlich per Telefon oder E-Mail abwickelte, und im November vorigen Jahres mit der Commerzbank fusionierte.

Der Anspruch der Commerzbank ist ganz klar: „Wir wollen die digitale Beratungsbank für Deutschland werden“, sagt Bereichsvorstand Hassel.

Acht Berliner Bankfilialen und zwei im Umland betroffen

In Berlin sind die Filialen in Kreuzberg, Mehringdamm, Wilmersdorf, Am Tierpark, Hellersdorf, Berlin-Nord/Müllerstraße, Uhlandstraße und Dahlem sowie im nahen Umland Erkner und Königs Wusterhausen betroffen. Schon im vergangenen Jahr reduzierte das Institut die Zahl der Filialen in Berlin um zehn Zweigstellen.

Bundesweit sollen auch Geldautomaten den Schließungen zum Opfer fallen. Wie viele und wo genau konnte die Commerzbank-Sprecherin zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht sagen. Das hänge von der Lage der Räumlichkeiten und dem Mietvertrag ab. Die Entscheidung zur Schließung der Filialen wurde nach Einigung mit den örtlichen Betriebsräten getroffen.

Die zweitgrößte deutsche Privatbank hatte bereits im Januar dieses Jahres angekündigt, insgesamt 10.000 Arbeitsplätze abbauen und rund jede zweite der 790 Filialen in Deutschland schließen zu wollen. Grund dafür sind schlechte Geschäftszahlen: Die Commerzbank schreibt für das Jahr 2020 ein Minus von 2,9 Milliarden Euro.