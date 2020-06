Der deutschen Finanzaufsicht Bafin droht einem Bericht vom Freitag zufolge eine Untersuchung zu ihrem möglichen Versagen im Skandal um den Zahlungsdienstleister Wirecard. Valdis Dombrovskis, EU-Kommissar für Wirtschaft und Kapitaldienstleistungen, sagte demnach der „Financial Times“, er werde die zuständige Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (Esma) schriftlich bitten, die Rolle der Bafin beim Absturz von Wirecard zu prüfen.

Der in einen Milliardenskandal um mutmaßliche Luftbuchungen verstrickte Zahlungsdienstleisters Wirecard hatte am Donnerstag wegen Überschuldung und drohender Zahlungsunfähigkeit Insolvenz angemeldet.

„Wir werden Esma bitten zu prüfen, ob es ein Versagen bei der Aufsicht gegeben hat und, falls das so gewesen sein sollte, die notwendigen Schritte einzuleiten“, zitiert die Zeitung Dombrovskis. „Wir müssen aufklären, was falsch gelaufen ist.“ Er werde der Esma eine Frist bis Mitte Juli für eine Antwort geben.

Sollte die Esma Versäumnisse bei der Bafin feststellen, müsse die EU eventuell eine formelle Untersuchung dazu einleiten, ob ein Verstoß gegen EU-Recht vorliege, sagte Dombrovskis der Zeitung zufolge. Der Zusammenbruch von Wirecard sei eine Gefahr für das Vertrauen der Investoren in der EU.

Auch Scholz spricht „mögliche Fehler“ der Bafin an

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat derweil das Gebaren von Wirecard heftig kritisiert und eine härtere Regulierung in Aussicht gestellt. „Der Fall Wirecard AG ist ein Skandal, der in der Finanzwelt schon seinesgleichen sucht“, sagte Scholz am Donnerstag. „Wir müssen unsere Aufsichtsstrukturen auch überdenken.“

Es stellten sich kritische Fragen an Vorstand und Management und auch die beteiligten Wirtschaftsprüfer, sagte Scholz, der aber auch auf die Rolle der Aufsichtsbehörden zu sprechen kam. „Auch hier müssen die Strukturen durchleuchtet, mögliche Fehler rasch identifiziert und dann natürlich sofort abgestellt werden.“

Er sei dem Chef der Bafin, Felix Hufeld, für seine klaren Worte dankbar und erwarte nun ebenso klare Taten. Hufeld hatte von einem „kompletten Desaster“ gesprochen und eingeräumt: „Wir sind nicht effektiv genug gewesen, um zu verhindern, dass so etwas passiert.“ (Tsp mit dpa)