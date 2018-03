Bei der Deutschen Bahn ist das die Aufgabe von Ulrike Stodt. Bundesweit qualifiziert der Konzern 120 Flüchtlinge. In diesem und im kommenden Jahr kommen noch mal 150 Plätze hinzu. Eine Maßnahme ist neben der Umschulung auch hier die Einstiegsqualifizierung. Zum Ausbildungsstart im vergangenen September wurden erstmals elf von 18 Flüchtlingen als Lehrlinge übernommen. In Berlin waren es acht von zwölf. Sie werden nun Elektroniker, Mechatroniker oder Koch. Seit November wird die zweite Klasse mit zwölf Teilnehmern für die Ausbildung bei der Bahn in Berlin geschult.

Soll Ulrike Stodt die Entwicklung der vergangenen zwölf Monate beschreiben, nennt sie als Erstes die Sprachkenntnisse der Schüler. Im Vergleich zum Vorjahr können sie sich besser ausdrücken. Verstehen mehr. Zumindest im alltäglichen Umgang. „Mit den Fachbegriffen wie Abisolierzange ist es für sie nach wie vor schwer“, sagt Stodt. Das Berufsvokabular, das allerdings auch für deutsche Lehrlinge kompliziert ist, lernen die Geflüchteten, indem sie das Werkzeug aufmalen und den Begriff mehrmals schreiben. Sie führen Vokabellisten, nutzen hin und wieder eine Übersetzungs-App auf dem Smartphone. Manchmal sagt die Klasse „Abisolierzange“ auch drei Mal hintereinander im Chor. Bis sich der Begriff eingeprägt hat. Obwohl das ganz gut funktioniert, plädieren immer mehr Unternehmen für berufsbezogene Sprachkurse.

Klar ist: Das sind Vorzeigeprojekte

Im ersten Flüchtlingsjahrgang leisteten die Betriebe viel Alltagshilfe. Erklärten den Flüchtlingen die deutsche Bürokratie, halfen, Formulare auszufüllen. Heute kommen sie in Berlin etwas besser zurecht. Einige – wie Reyhane Alinaghi – leben nicht mehr im Heim, sondern haben eine eigene Wohnung. Weil sich der Stress mit den Behördengängen, die Überforderung der ersten Monate langsam legt, wird allerdings ein anderes Problem immer sichtbarer: Die Traumatisierung vieler Flüchtlinge. „Das kann ein großes Problem werden, weil es nicht annähernd genug Therapeuten gibt“, sagt Stodt. Erst neulich wurde ihr erzählt, dass sich zwei Azubis bei einem lauten Knall auf den Boden schmissen. Es erinnerte sie daran, wie Krieg klingt.

Vor zwei Wochen besuchte Arbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) das Programm der Deutschen Bahn im S-Bahn-Betriebshof Schöneweide. Sie hörte sich die Geschichten der Geflüchteten an, zeigte sich begeistert von deren Sprachvermögen. "Bei der Deutschen Bahn muss man richtig arbeiten", sagte ihr Ahmed Bitar aus Syrien. "Ist harte Arbeit und viel Verantwortung." Nahles nickte, lachte, weil er sogar schon den Berliner Akzent übernommen habe. Die Ministerin wusste aber auch: Das hier ist – wie bei Siemens – ein Vorzeigeprojekt.