Nitrat im Grundwasser ist nicht das einzige Problem. Wir haben auch ein dramatisches Insektensterben. Welche Verantwortung trägt die Landwirtschaft daran?

Wir alle sind gefragt. Über die Hälfte unseres Landes wird landwirtschaftlich genutzt, um etwa unsere Nahrungsmittel zu produzieren. Landwirtschaft hat auch ihren Anteil, deshalb gab es vergangenes Jahr als eine Gegenmaßnahme so viele Blühflächen wie noch nie.

Die Sache ist dennoch komplexer: Der Bestand von Insekten geht auch in Naturschutzgebieten und Flächen zurück, die nicht agrarisch genutzt werden. Auf der anderen Seite gibt es Kulturlandschaften, in denen Insekten leben, die es sonst nicht gäbe.

Der Insektenschwund hat viele Gründe: die Lichtverschmutzung, die Steinvorgärten und nicht zuletzt unsere Mobilität, die sich auf das Insektenleben auswirkt. Hinzu kommt eine wahnsinnige Flächenversiegelung, immer mehr Natur wird zugebaut. Wir brauchen ein bundesweites Insektenmonitoring, um besser zu verstehen, wo und warum Insekten verschwinden.

Sie haben versprochen, die Bienen vor Bienengiften zu schützen. Jetzt kommt ein neues, wirksames Neonikotionid auf den Markt. Wie passt das zusammen?

Wir müssen sachlich und fachlich differenzieren. Es gibt Neonikotinoide, die Bienen nachhaltig schädigen. Ich habe dazu beigetragen, dass drei von diesen auf europäischer Ebene verboten wurden. Und anders als viele unserer Nachbarn lasse ich diese Wirkstoffe auch nicht für Notfälle zu.

Das ist für manche Landwirte wie die Zuckerrübenbauern hart, weil die Schädlinge schwieriger einzudämmen sind. Wichtig ist, dass bei der Anwendung keine Bienen geschädigt werden – was zählt, ist die wissenschaftlich verlässliche Beurteilung, nicht das Bauchgefühl. Kaum ein Land prüft die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln so streng wie wir. Wir haben jetzt schon Lücken bei der Bekämpfung von Schädlingen, die Ernten schädigen.

Anfang September haben Sie mit Umweltministerin Schulze und Forschungsministerin Karliczek ein Aktionsprogramm zum Insektenschutz vorgestellt. Warum ist seitdem gesetzgeberisch nichts passiert?

Nicht nur dann, wenn es Gesetze gibt, tut man was, das ist ein Trugschluss. Es gibt zahlreiche Maßnahmen in der Landwirtschaft, die viel für den Umweltschutz tun. Das muss ausgebaut werden. Ich habe Ende Dezember unsere Ackerbaustrategie vorgestellt, die Wege aufzeigt, Insekten zu schützen und heimische, regionale Landwirtschaft und Ernten zu sichern. Das ist kein Widerspruch.

Und: Wir müssen Folgeabschätzungen machen, es gibt Zielkonflikte. Wenn wir etwa ad hoc bestimmte Pflanzenschutzmittel verbieten, dann steigt der CO2-Ausstoß, da der Traktor wieder öfter über den Acker fahren muss, um mechanisch Unkraut zu beseitigen. Gerade in erosionsgefährdeten Gebieten ist das problematisch. Wir forschen auf Hochtouren nach nicht-chemischen Alternativen. Auch ein Runder Tisch mit Umweltverbänden und Vertretern der Landwirtschaft hat bereits stattgefunden, weitere folgen.

In dem Aktionspaket ist ein Verbot des Glyphosat-Einsatzes ab 2023 vorgesehen. Bleibt es dabei?

Das Mittel ist auf EU-Ebene bis zum 31. Dezember 2022 zugelassen und darf dann noch ein weiteres Jahr verwendet werden. So lange können es EU-Staaten nicht im Alleingang komplett verbieten, das ist die Rechtslage. Aber ich sehe in der EU keine politische Mehrheit für eine weitere Verlängerung. Wir arbeiten daher an der schrittweisen Reduktion, nicht nur in der Landwirtschaft.