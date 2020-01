Viele Bauern klagen darüber, dass Lebensmittel zu billig sind. Zu Recht?

Tatsache ist, dass in Deutschland vergleichsweise wenig Geld für Lebensmittel ausgegeben wird. In kaum einem anderen Land der EU haben Lebensmittel einen so geringen Anteil an den Konsumausgaben wie bei uns. Gerade einmal 9,5 Prozent sind es. Das mag auch mit ständigen Lockangeboten des Handels zusammenhängen. Hähnchenschenkel für 20 Cent pro 100 Gramm, das ist unanständig. Wie soll ein Bauer davon leben und dann noch höchste Tierwohlstandards einhalten können?

Wie wollen Sie das ändern?

Die Kanzlerin und ich werden den Handel zum Gespräch treffen. Es gibt bereits ein Gesetz zum Verbot des Verkaufs unter Einstandspreisen. Das muss immer wieder unter die Lupe genommen werden. Zudem haben wir uns erfolgreich eingesetzt, dass die EU-Regelung gegen unlautere Handelspraktiken zustande gekommen ist, die werde ich in Deutschland umsetzen. Das soll die Erzeuger vor unfairen Praktiken des Handels schützen. Sie glauben nicht, was aktuell alles möglich ist.

Zum Beispiel?

Der Handel kann heute Bestellungen von sogar leicht verderblicher Ware kurzfristig stornieren, also statt der 30 georderten Salat-Paletten nur 15 abnehmen. Der Landwirt bleibt auf dem Rest sitzen, muss ihn oft wegwerfen.

Oder: Der Handel kann bisher den Ort, den Umfang oder die Häufigkeit von Lieferungen einseitig ändern. Oder Erzeuger dafür zur Kasse bitten, dass sie ins Sortiment aufgenommen werden. Das und weiteres werden wir untersagen.

Was mir außerdem wichtig ist: Die Verbraucher müssen auf einen Blick und glaubwürdig erkennen können, wo mehr Tierwohl drinsteckt. Deshalb haben wir unser staatliches Tierwohlkennzeichen erarbeitet, ein Positivkennzeichen wie das Bio-Siegel für Produkte, die überprüfbar und kontrolliert über dem gesetzlichen Standard liegen. Jetzt ist der Bundestag am Zug.

Das Kabinett hat Ihrem Vorhaben zugestimmt, aber im Bundestag sieht es für Sie schlecht aus. Die SPD ist dagegen, und auch in Ihrer Fraktion gibt es Vorbehalte.

Bauern, Handel und Verbraucher hätten gern etwas staatlich Zertifiziertes, Verlässliches. Die SPD spielt auf Zeit und schiebt damit das Tierwohl auf die lange Bank. Es ist vordergründig und Parteitaktik, etwas abzulehnen, was beispielsweise in Dänemark funktioniert. Nur ablehnen, aber keine eigenen Vorschläge zu machen, kostet wichtige Zeit für die Tiere und die Bauern.

Die Männchen müssen sterben, das Kükentöten geht noch bis Ende 2021 weiter. Foto: imago/Forum

Ihr freiwilliges Tierwohllabel ist das eine, verpflichtende Tierschutzgesetze das andere. Wann werden Sie das Kükentöten verbieten?

Den Ausstieg aus dem Kükentöten halte ich ethisch für unbedingt notwendig. Wir sind in der Forschung weltweit führend auf dem Gebiet, auch mit unseren Ambitionen nachhaltig auszusteigen, ohne dass die Brütereien ins Ausland abwandern und wir von dort dann die Eier beziehen.

Bei den alternativen Verfahren - etwa der Geschlechterbestimmung im Ei - kommen wir gut voran, sie für die breite Praxis verfügbar und serienmäßig einsetzbar zu machen. Mit viel Anstrengung, das sagt uns die Wissenschaft, können wir es schaffen, Ende 2021 auszusteigen.

Das wäre dann schneller als ein Gesetz mit langer Übergangszeit. Weigert sich die Branche, wird es ein Gesetz geben. Wir werden in Deutschland mit dem Kükentöten als erste aussteigen. Frankreich hat auch Interesse, wir tagen in dieser Woche gemeinsam in Berlin zu dem Thema.

Im Koalitionsvertrag steht aber, dass zur Mitte der Wahlperiode Schluss sein sollte. Das wäre 2019 gewesen.

Die Alternativverfahren sind nicht so weit gewesen, auch die technische Verfügbarkeit nicht. Wir wollen ja beides unter einen Hut bringen: Zeigen, dass es technisch geht, die Brütereien im Land bleiben und wir nicht etwa Eier aus dem Ausland beziehen, wo man überhaupt nicht das Ansinnen hat, aus dem Kükentöten auszusteigen. Deutschland nimmt hier eine Vorreiter- und Vorbildrolle ein. Ich will, dass uns das nachhaltig gelingt.

Das wäre jetzt schon die zweite Verzögerung – nach den Ferkeln. Eigentlich sollte die betäubungslose Kastration der kleinen Eber schon längst verboten sein, jetzt ist sie bis Ende dieses Jahres erlaubt.

In dieser Legislaturperiode wird Deutschland aus der betäubungslosen Ferkelkastration definitiv aussteigen, auf Grundlage der strengsten Regelung im Vergleich zu anderen Ländern. Dort werden beim Kastrieren - um den Ebergeschmack im Fleisch zu verhindern - Schmerzen des Tieres zwar gelindert. Deutschland geht einen Schritt weiter: Im Tierschutzgesetz ist klar festgehalten, dass die Schmerzen ausgeschaltet sein müssen. Genau dafür haben wir jetzt die Voraussetzungen geschaffen. Neben der Jungebermast und der Impfung ist auch eine Narkose möglich.

Auf der Grünen Woche lautet das Motto der Ministeriumshalle „Du entscheidest“. Was ist, wenn die Leute sich falsch entscheiden?

Wir Verbraucher haben eine große Marktmacht, auf Dauer wird nichts angeboten, was nicht auch gekauft wird. Aber dazu müssen Konsumenten zunächst in der Lage sein, sich souverän entscheiden zu können: Das, was auf den Packungen steht, muss verständlich, klar und wahr sowie aussagekräftig sein.

Dem Verbraucher kann ein Tierwohlkennzeichen bei der Kaufentscheidung helfen und auch deutlich machen, warum es mehr kostet. Es liegt auch bei uns, ob wir das ganze Jahr Erdbeeren und Obst kaufen, das gar nicht hier wächst oder ob wir es saisonal und regional einkaufen. Was sind mir gute Nahrungsmittel wert und nicht nur das neueste Handy? Man sollte die Marktmacht der Verbraucher nicht unterschätzen.