Volkswagen-Chef Herbert Diess hat mit seiner Forderung, die Atomkraft länger als geplant zu nutzen, scharfe Kritik hervorgerufen. Diess hatte in einem Interview des Fachdienstes „Tagesspiegel Background Mobilität & Transport“ die Energiepolitik der Bundesregierung massiv kritisiert. Er sagte, der bis 2038 vorgesehene Kohleausstieg komme viel zu spät: „Und die Prioritäten sind falsch gesetzt worden: Man hätte erst aus der Kohle und dann aus der Kernkraft aussteigen sollen.“ Der VW-Chef fügte hinzu: „Wenn uns der Klimaschutz wichtig ist, sollten die Kernkraftwerke länger laufen.“ Bislang ist vorgesehen, die letzten Atomkraftwerke bis Ende 2022 vom Netz zu nehmen.

Umweltstaatssekretär Jochen Flasbarth schreibt dazu bei Twitter: „Warum VW-Chef Diess sich zu rückschrittlicher Energieversorgung mit Atomstrom bekennt, statt sich auf eine fortschrittliche Verkehrspolitik und saubere, klimafreundliche Autos für alle Geldbeutel zu konzentrieren, bleibt sein Geheimnis.“

Die ehemalige Grünen-Vorsitzende Simone Peter kritisiert Diess dort ebenfalls scharf: „Wer am Atomausstieg rüttelt, wird neben 'Fridays For Future' noch die gesamte Generation 'Atomkraft Nein Danke' marschieren sehen.“ Und weiter schreibt die Präsidentin des Bundesverbandes Erneuerbare Energie: „Ich erinnere mich an 100.000 in Berlin im Jahr 2010 wegen des Ausstiegs aus dem Atomausstieg.“

Auch der Energieexperte Volker Quaschning drückt sein Unverständnis aus. Er habe zwischendurch den Eindruck gehabt, VW würde sich ändern. „Nun holt Diess die Kernenergie wieder aus der Mottenkiste. Kernkraftwerke sind als Backup für Erneuerbare ungeeignet und blockieren die Energiewende“, schreibt der Professor für Regenerative Energiesysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin beim Kurznachrichtendienst.