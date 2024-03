KI-Einsatz im Gazakrieg Künstliche Intelligenz trifft auf menschliches Leid

Von der Polizeistation in Sderot ist nichts mehr übrig. Nur Sand, Schutt und ein Dutzend israelische Flaggen an Stahlstangen, die aus dem Boden ragen. Wo sich vor dem blutigen Überfall der Hamas am 7. Oktober ein zweistöckiges Gebäude befand, steht an einem Dienstagmittag Anfang Februar eine Gruppe von rund dreißig jungen Schülern Arm in Arm im Kreis und singt: „Vehi Sheamda“, eine hebräische Dichtung über die Rettung Israels vor seinen Feinden.