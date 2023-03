Klima-Podcast Gradmesser #68 Was ist dran am Hype um Wasserstoff?

Ohne Wasserstoff, genauer ohne grünen Wasserstoff, gibt es in Deutschland keine Klimaneutralität. Das sieht nicht nur die Industrie so, sondern unter anderem auch Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). Tatsächlich nutzen wir aktuell schon jetzt in Deutschland Wasserstoff. Der ist aber „grau“ und ausgesprochen klimaschädlich, weil bei der Herstellung aus Erdgas ziemlich viel CO2 in die Atmosphäre austritt.

Hören Sie die aktuelle Episode hier im Player* oder bei Spotify, Apple, Deezer und überall dort, wo es Podcasts gibt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Für die Darstellung des Podcasts aktivieren Sie bitte „externe Inhalte“.

Weil wir künftig noch sehr viel mehr Wasserstoff auch als Ersatz für Erdgas und andere fossile Energieträger einsetzen wollen, muss das Wundergas deshalb „grün“ werden. Dafür braucht es aber jede Menge erneuerbarer Energie, mit deren Hilfe dann im Elektrolyse-Verfahren Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff getrennt wird.

Klingt kompliziert? Ist es auch. Damit das System einer Wasserstoffwirtschaft „zum Laufen gebracht“ werden kann, plädiert die Wirtschaftsweise Veronika Grimm im Podcast deshalb für „Pragmatismus“. Die Volkswirtin der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg erklärt, warum für sie zum Beispiel kein Weg an blauem Wasserstoff aus Erdgas vorbeiführt. Dort wird mittels CCS-Technik zumindest ein Teil des klimaschädlichen CO2 bei der Produktion abgefangen und im Boden verpresst (ca. ab Min. 4:20).

Um notwendige Infrastruktur auszubauen und Investitionen anzuregen, dürfe jetzt nicht darauf gewartet werden, bis in einigen Jahren genügend Elektrolyseure im Land errichtet sind, findet Grimm, die auch Mitglied im Nationalen Wasserstoffrat ist. Wenn die Wirtschaft jetzt umbaue, müssten Unternehmen sicher sein, dass sie auch Zugriff auf Wasserstoff haben. Der kann für den Übergang eben auch blau oder türkis sein.

Da Deutschland in jedem Fall Wasserstoff wird importieren müssen, fragt sich außerdem, wie neue Abhängigkeiten wie im Falle von Russland verhindert werden können. Grimm hat hier klare Vorschläge, genauso wie zu China, dass gerne Vorreiter auch bei dieser Technologie werden möchte. Noch liegt diese allerdings in Europa.

Christian Schaudwet vom Tagesspiegel Background Energie und Klima erklärt außerdem, wie die Dürre in Europa sich auch auf die deutschen Wasserstoffpläne auswirken kann (ca. ab Min. 27:15). Und Sinan Recber, ebenfalls vom Background, hat sich Zeit genommen und erklärt unter anderem die Farbpalette beim Wasserstoff (ca. ab Min. 1:45).

Die nächste Gradmesser-Folge erscheint in zwei Wochen am 24. März. Der Klima-Podcast geht für einige Zeit auf einen zweiwöchigen Rhythmus, denn Gradmesser-Inhalte sollen auch auf anderen Tagesspiegel-Kanälen noch stärker verbreitet werden.

Wer jetzt noch mehr zum Klima hören will, dem sei der aktuellen Checkpoint-Podcast Berliner & Pfannkuchen empfohlen. Da geht es nämlich um den Klima-Volksentscheid in Berlin.

Uns erreicht Ihr wie immer unter gradmesser@tagesspiegel.de.

Folge 67 mit Geophysikerin Susanne Buiter

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Folge 66 mit Energieökonom Andreas Löschel

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Folge 65 mit Klimaphysikerin Brigitte Knopf

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Folge 64 mit Physikerin und Philosophin Friederike Otto

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Zur Startseite