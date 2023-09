Konflikt um Viertagewoche  Heikle Idee oder Modell der Zukunft?

Die Forderung ließ aufhorchen: Anfang September sprach sich die IG-Metall als erste Gewerkschaft für eine Arbeitszeitverkürzung von 35 auf 32 Stunden bei vollem Lohnausgleich aus – als Einstieg in die Viertagewoche. NRW-Bezirksleiter Knut Giesler sieht dies als eine Möglichkeit, Jobs zu retten. Nach einer Übergangsphase, in der mit der alten und neuen Technologie Stahl produziert werde, komme es in einigen Jahren zum Druck auf die Beschäftigung, argumentiert er. „Dann braucht es ein Instrument, damit Beschäftigte ihren Arbeitsplatz behalten können.“ Hier spiele die Arbeitszeitverkürzung eine herausragende Rolle.