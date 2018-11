Die Bayer AG plant einen Konzernumbau und will dabei 12.000 der weltweit 118.200 Stellen streichen. Ein signifikanter Teil davon werde in Deutschland wegfallen, teilte Bayer am Donnerstag mit. Dies solle allerdings sozialverträglich erreicht werden. Details des Jobabbaus sollen in den kommenden Monaten ausgearbeitet werden.

Bayer hatte zuvor eine Ad-hoc-Mitteilung veröffentlicht und darin angekündigt, die sogenannten Life-Science-Kerngeschäfte weiter stärken zu wollen. "So sollen die Produktivität sowie die Innovationskraft erhöht und damit die Wettbewerbsfähigkeit deutlich verbessert werden." Der Aufsichtsrat der Bayer AG habe die Unterstützung der entsprechenden Pläne des Vorstands einstimmig beschlossen. Das Unternehmen schaffe damit die Voraussetzungen für einen nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg in langfristig attraktiven Wachstumsmärkten.

Im Laufe des kommenden Jahres solle dazu die Umsetzung mehrerer Portfoliomaßnahmen vorangetrieben werden. Das Leverkusener Unternehmen kündigte an, sich von einigen Marken, Beteiligungen und auch ganzen Produktkategorien trennen zu wollen. So solle "auch die Kostenstruktur deutlich verbessert werden". Die geplanten Effizienz- und Strukturmaßnahmen einschließlich der erwarteten Synergien aus der Monsanto-Übernahme sollen sich ab 2022 auf 2,6 Milliarden Euro pro Jahr summieren. (Tsp, mit Reuters)