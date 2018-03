Kim Hammonds, Vorständin und IT-Chefin der Deutschen Bank, steht nach umstrittenen Äußerungen über das größte deutsche Geldhaus unter Druck. "Es wird eng", hieß es am Montag von einem der größten Aktionäre des Instituts. "Wer in einer solchen Position so schlecht über den eigenen Arbeitgeber spricht, dürfte kaum haltbar sein." Ein anderer Großinvestor äußerte sich ähnlich. Hammonds hatte laut "Frankfurter Allgemeiner Sonntagszeitung" bei einer Tagung der obersten Führungskräfte des Finanzkonzerns gesagt, die Bank sei das "dysfunktionalste Unternehmen", für das sie je gearbeitet habe.

In einem Interview mit dem Handelsblatt (Montagausgabe) bestätigte Hammonds diese Wortwahl zwar nicht, dementierte sie aber auch nicht. Die Situation bei der Deutschen Bank sei allerdings "noch komplexer" als bei ihren früheren Arbeitgebern, "was nicht wirklich erstaunlich ist - schließlich sind wir eine globale Bank in einer schwierigen Transformation. Diese Komplexität verringern wir seit nunmehr drei Jahren - wir kommen dabei gut voran, aber es muss schneller gehen." Unter ihrer Ägide sei die Zahl der IT-Systeme von 45 auf 32 reduziert worden, die deutlich stabiler liefen als früher. Das Ziel sind vier.

Vorstandschef bezeichnete IT-System als "lausig"

Die Diskussion um die Leistungsfähigkeit der IT der Deutschen Bank ist nicht neu. Sogar Vorstandschef John Cryan, der im Juli 2015 das Ruder übernahm, hatte die Computersysteme des Instituts kurz nach seinem Amtsantritt öffentlich als "lausig" bezeichnet und dafür intern viel Kritik einstecken müssen. Hammonds Äußerungen auf der Führungskräftetagung hätten einen besonders schalen Beigeschmack, weil sie ja schon vor Jahren gerade dafür angetreten sei, um den schlechten Zustand der IT zu beheben, hieß es von einem Großinvestor.

Aufsichtsratschef Paul Achleitner werde nun zu entscheiden haben, ob Hammonds im Amt bleiben könne, nachdem ihre Meinung über die Bank öffentlich geworden sei. Dass ihr Vertrag, der noch bis zum kommenden Jahr läuft, verlängert werde, sei "nun aber eher schwer vorstellbar", sagte ein Insider, der nicht namentlich genannt werden wollte. Normalerweise beginnen die Gespräche über eine Verlängerung des Engagements von Vorständen etwa ein Jahr im Voraus. Hammonds war 2013 nach Stationen bei Ford, Dell und Boeing als IT-Chefin zur Deutschen Bank gekommen und dann 2016 als "Chief Operating Officer" in den Vorstand eingezogen. (Reuters)