Als Apple-Chef Tim Cook seine Präsentation am Dienstagabend noch einmal zusammenfasste, hofften Fans auf einen letzten Satz: Es gebe da noch eine weitere Sache, ein „one more thing“, das der Konzern vorstellen will. Im Voraus gab es Spekulationen, Apple würde endlich wieder ein innovatives Produkt aus dem Hut zaubern – etwa einen intelligenten Schlüsselanhänger. Doch Cook verabschiedete sich ohne den sehnsüchtig erwarteten Satz, verschwand hinter der Bühne. Es blieb dabei: Der Konzern will mit leicht veränderten iPhones und einem neuem iPad, vor allem aber mit eigenen Serien und Spiele-Abos in das diesjährige Weihnachtsgeschäft starten.

Der vormals innovativste Konzern der Welt steckt in einem großen Umbruch. Das einstige Zugpferd, das iPhone, hat einen immer geringeren Anteil am Geschäft. Trug das Mobilgerät zu Spitzenzeiten mehr als 70 Prozent zum Umsatz bei, ist der Anteil im vergangenen Quartal unter die Hälfte gefallen – so wenig wie zuletzt im Jahr 2013. Ein Grund: Die technischen Fortschritte werden immer kleiner. Im Vergleich zum Vorgängermodell kann die neue Generation nur leichte Verbesserungen vorweisen, etwa eine bessere Kamera oder einen leistungsstärkeren Chip. Außerdem behalten Kunden ihre iPhones nicht zuletzt wegen der weltweiten Klimadebatte deutlich länger als früher.

Damit hat sich Apple offenbar abgefunden: Künftig sollen nämlich Dienstleistungen und Abonnements die Kassen füllen. Mit „Arcade“ will Apple etwa den lukrativen Online-Spielemarkt aufmischen. Für fünf Euro im Monat können Zocker zunächst auf gut 100 Spiele zugreifen. Darunter finden sich Games von namhaften Entwicklern wie Konami.

Außerdem geht Apple im November mit einem eigenen Film- und Seriendienst namens „Apple TV+“ in mehr als 100 Ländern an den Start. Für zunächst fünf Exklusivproduktionen hat sich der Konzern die Schauspielleistungen von Weltstars eingekauft. Jennifer Aniston, Reese Whiterspoon und Steve Carell treten als Hauptdarsteller in einer Drama-Serie auf, Star-Regisseur Steven Spielberg produziert eine Fantasy-Reihe. Laut „Financial Times“ investiert Apple mehr als sechs Milliarden Dollar in den Dienst.

Doch der Wettbewerb um die Serienfans ist schon jetzt hart. Das bekam zuletzt Platzhirsch Netflix zu spüren. Im zweiten Jahresquartal konnte der Dienst weltweit nur noch 2,7 Millionen neue Kunden gewinnen und blieb damit deutlich hinter den Erwartungen zurück. Der Konzern hatte sich fünf Millionen neue Zuschauer gewünscht. Schlimmer noch: In den USA sank die Zahl der Abonnenten erstmals seit vier Jahren. Den Markt teilt sich Netflix derzeit vor allem mit dem US-Onlinehändler Amazon.

Apple startet mit Kampfpreisen

Im November startet in den USA jedoch auch der Disney-Konzern mit einem eigenen Dienst, im kommenden Jahr soll er nach Deutschland kommen. Die Filmfabrik kann dabei auf ihren großen Fundus an Klassikern zurückgreifen, darunter die Marvel-Filme oder unzählige Zeichentrickproduktionen. Für 2020 hat auch der Fernsehsender HBO eine eigene Plattform angekündigt, auf der dann beliebte Serien wie „Friends“ und „The Big Bang Theory“ exklusiv laufen dürften.

Apple weiß darum – und setzt deshalb Kampfpreise an. Für ein Familienabonnement mit sechs Lizenzen verlangt der Konzern aus Cupertino gerade einmal fünf Euro im Monat. Damit wäre der Dienst zum Start der gegenwärtig günstigste am Markt. Zum Vergleich: Eine einzige Lizenz kostet bei Netflix knapp acht Euro im Monat. Die Zahlungsbereitschaft der Kunden ist jedenfalls begrenzt. Fast die Hälfte der Deutschen würde einer Umfrage der Hamburger Standortinitiative „Nextmedia Hamburg“ nur fünf Euro monatlich für Streaming-Services zahlen. Lediglich jeder Achte wäre demnach bereit, zwischen 15 und 25 Euro auszugeben. Umfragen in den USA kommen zu ähnlichen Ergebnissen.

Masse statt Klasse

Und auch bei seinen Geräten will Apple mit Niedrigpreisen angreifen. Das neue Standardmodell der elften Generation soll hierzulande knapp 800 Euro kosten. Damit ist das neue iPhone fast 350 Euro günstiger als der unmittelbare Vorgänger seinerzeit. Die Preise der älteren Gerätereihen hat Apple außerdem drastisch reduziert. Und auch das überarbeitete iPad verkauft der Tech-Konzern schon ab knapp 380 Euro. Masse statt Klasse scheint das neue Motto zu sein.

Fans hoffen weiter auf das nächste große Ding

Mehr zum Thema iPhone 11 vorgestellt Neues Apple-Smartphone kommt mit Ultra-Weitwinkel-Kamera

Apple-Fans der ersten Stunde haben die Hoffnungen noch nicht aufgegeben, der Konzern könnte bald wieder an alte Erfolge anknüpfen. Bereits jetzt spekulieren sie darüber, welche Überraschungen Apple im kommenden Jahr bereithalten wird. Hartnäckig halten sich die Gerüchte um ein eigenes E-Auto. Zumindest aber erwarten die Fans das erste Smartphone, das den neuen Mobilfunkstandard 5G unterstützt. Ob sie wieder enttäuscht werden, zeigt sich dann im kommenden Jahr.