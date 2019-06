Die Staatsanwaltschaft Köln hat ihre Untersuchungen im Skandal um kriminelle Aktiengeschäfte bei großen internationalen Geldinstituten offenbar drastisch ausgeweitet. Das berichtet der Rechercheverbund aus Süddeutscher Zeitung, NDR und WDR am Donnerstagabend. Demnach wird auch bei der Deutschen Bank wegen sogenannter Cum-Ex-Geschäfte oder Beihilfe zu den Geschäften gegen zahlreiche neue Verdächtige ermittelt. Alleine bei der Deutschen Bank betrifft das nach Medienangaben rund 70 heutige und frühere Beschäftigte. Die Ermittlungen reichen offenbar bis in die obersten Führungsetagen.

Zu den Verdächtigen zählen laut dem Medienbericht Vizevorstandschef Garth Ritchie und mindestens zwei frühere Vorstandsmitglieder, darunter der ehemalige Bankchef Josef Ackermann. Die Anwaltskanzlei, die ihn vertritt, und Ackermann selbst wollten sich nicht dazu äußern. Die Deutsche Bank äußerte sich nicht zu Ritchie.

Ob sich die Verdachtsmomente gegen Ritchie und andere Beschuldigte bestätigen oder nicht, bleibt abzuwarten. Mehrere Staatsanwaltschaften ermitteln derzeit wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung in besonders schweren Fällen oder der Beihilfe.

Mit Cum-Ex-Geschäften wird die Praxis bezeichnet, um einen Dividendenstichtag herum in Leerverkäufen Aktien mit (cum) und ohne (ex) Dividendenanspruch zu kaufen und zu verkaufen und sich dann eine nur einmal gezahlte Kapitalertragssteuer von den Finanzämtern mehrmals erstatten zu lassen. Steuerzahler wurden allein in Europa damit offenbar um mehrere Milliarden Euro betrogen. Das Steuerschlupfloch wurde mittlerweile geschlossen. (Tsp)