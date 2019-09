Afrika

Das Netz der Handelsabkommen der EU in Afrika ist kleinteilig. Aus Sicht Brüssels zu kleinteilig, denn im vergangenen Jahr kündigte der damalige Kommissionschef Jean-Claude Juncker noch an, vom „Geber-und-Nehmer-Verhältnis“ wegzukommen und ein umfassendes Freihandelsabkommen mit möglichst vielen Ländern des Kontinents abzuschließen. Die EU ist auch deshalb unter Druck, weil China massiv in Afrika investiert und so ganze Länder finanziell an sich bindet.

Aktuell ist man von einem umfassenden Abkommen allerdings noch weit entfernt. Grundsätzlich gilt das Cotonou-Abkommens, das seit dem Jahr 2000 in Kraft ist und den Handel der EU mit den Staaten Afrikas, der Karibik und des Pazifiks (AKP) regelt. Konkret bedeutet das, dass Brüssel mit einzelnen afrikanischen Ländern sogenannte Wirtschaftspartnerschaftsabkommen (WPA) unterhält. So hat beispielsweise Kamerun seinen Markt seit 2014 für die EU geöffnet und exportiert seitdem unter anderem Erdölprodukte, Aluminium, Holz oder auch Agrarerzeugnisse wie Kakao, Kaffee oder Kautschuk. Auch andere Länder wie Marokko, Tunesien, Südafrika, Namibia oder Ghana haben bilaterale Abkommen mit Brüssel abgeschlossen. Seit 2001 ist zudem die „Everything but Arms“-Initiative (EBA) gültig: Jedes Wirtschaftsgut außer Waffen darf aus den 50 ärmsten Ländern der Welt zoll- und quotenfrei in die EU eingeführt werden. Das betrifft 33 afrikanische Länder.

Experten beklagen deshalb, dass nicht Zölle dem fairen Handel im Weg stehen, sondern ungleicher Wettbewerb und die Bürokratie Brüssels, die den Zugang zum europäischen Markt praktisch unmöglich machen. Ohne Zölle fehlten den Staaten zudem wichtige Einnahmen. Mehrere Entwicklungshilfeorganisationen forderten daher 2018, „die zwangsweise Öffnung afrikanischer Märkte“ auszusetzen.