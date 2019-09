Asien

Nicht nur für Donald Trump, auch für die EU steht der Handel mit China im Mittelpunkt. Und auch wenn Brüssel die Verhandlungen über ein Investitionsabkommen mit der Volksrepublik weder auf Twitter noch in der Tonlage des US-Präsidenten führt, ist nach 21 Gesprächsrunden keine Einigung in Sicht. Der seit 2013 anvisierte Vertrag soll die 26 bestehenden Abkommen zwischen der Volksrepublik und den EU-Ländern ersetzen.

Als China im April dieses Jahres Zugeständnisse bei den Themen fairer Handel, Patentschutz und Marktöffnung machte, feierte EU-Ratspräsident Donald Tusk das als „Durchbruch“. Angesichts der Auseinandersetzungen um Hongkong und des geplanten Scoring-Systems, dem sich auch ausländische Firmen in China unterwerfen müssen, dürften die nächsten Verhandlungen allerdings nicht leichter werden.

Mit Japan hingegen ist seit Februar 2019 ein Freihandelsabkommen in Kraft getreten. Es „beseitigt die überwiegende Mehrheit der von den europäischen Unternehmen gezahlten Zölle, die jährlich bis zu einer Milliarde Euro ausmachen“, heißt es dazu von der EU-Kommission. Als größter EU-Handelspartner Japans profitiert gerade auch Deutschland davon. Das Handelsvolumen zwischen beiden Ländern ist seit 2009 stetig gewachsen und betrug 2017 rund 42,4 Milliarden Euro.

Mit Indien wird es so schnell kein Abkommen geben

Bei den Verhandlungen mit Indien herrscht allerdings seit 2013 Stillstand. Sechs Jahre lang hatte man über ein Freihandelsabkommen mit der drittgrößten Volkswirtschaft des Kontinents verhandelt, sich dann aber noch nicht einmal auf den Umfang des Vertrages einigen können.

Mit dem Asean-Verbund südostasiatischer Staaten wollte die EU 2007 ein Handelsabkommen ins Leben rufen, zwei Jahre später schwenkte man auf bilaterale Verträge um. Mit Singapur steht man nun kurz vor der Unterschrift, zu einem Abschluss führten bislang aber nur die Gespräche mit Vietnam. Neben Handelsförderung beinhaltet das Abkommen auch ein Verbot von Kinderarbeit und eine Zusage zur Umsetzung des Pariser Klimaschutzabkommens. Während die EU in Malaysia und Thailand erst die politische Entwicklung abwarten will, sind mit Indonesien weitere Gespräche geplant. In Zentralasien ist von Freihandelsabkommen derzeit keine Rede.