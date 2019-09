Nordamerika

Autos, Triebwerke, Arzneimittel: Deutsche Firmen exportieren im Jahr Waren im Wert von 113 Milliarden Euro in die USA. Für US-Präsident Donald Trump ist das ein Ärgernis, er sieht die amerikanischen Firmen dadurch im Nachteil.

Doch schon bevor er ins Weiße Haus gezogen ist, haben die Europäer versucht, den Handel mit den Nordamerikanern neu zu regeln. Mit den USA hatten sie eigentlich das Freihandelsabkommen namens TTIP abschließen wollen. Dagegen allerdings sind allein in Deutschland Tausende auf die Straße gegangen. Zu groß war die Angst, durch das Abkommen könnten Sozial-, Umwelt- und Verbraucherstandards absinken. Zum Symbol für diesen Streit wurde das Chlorhühnchen: In den USA werden Hühnchen nach dem Schlachten in Chlor gebadet, um Keime abzutöten. In Europa ist das verboten. Ein vorzeitiges Ende fand die Diskussion dann aber ohnehin mit Trumps Amtsantritt. Denn der hält von Freihandelsabkommen grundsätzlich wenig.

Die EU hat eine Absenkung der Industriezölle angeboten

Inzwischen verhandelt die EU zwar wieder mit den Amerikanern, aber auf einer ganz anderen Basis. TTIP hat die EU im April für „obsolet und nicht mehr relevant“ erklärt. Vorstellen kann man sich in Brüssel nun anderes: Die EU ist bereit, die Zölle auf Industriegüter wie Autos abzubauen. Sie hofft, so Strafzölle der Amerikaner auf Autos aus der EU zu verhindern. Auf einen solchen Deal aber will sich der US-Präsident nicht einlassen. Er besteht darauf, auch über die Absenkung von Agrarzöllen zu sprechen. Das aber lehnen die Europäer ab.

Mit Kanada dagegen hat sich die EU bereits auf ein Freihandelsabkommen verständigt. Doch obwohl Ceta schon seit 2017 steht, ist es bislang nur vorläufig in Kraft. Noch immer haben nicht alle EU-Staaten das Abkommen ratifiziert, auch Deutschland nicht. Offen ist nämlich, wie künftig der Streit zwischen Investoren und Staaten beigelegt werden soll. Im Zuge von Ceta soll dafür ein neuer, multilateraler Investitionsgerichtshof geschaffen werden. Kritiker jedoch fürchten, dass es Konzernen über diesen Klageweg gelingen könnte, Umwelt- und Sozialstandards abzusenken. Der Europäische Gerichtshof (EuGh) hat den umstrittenen Investitionsschutz zwar als mit EU-Recht vereinbar erklärt. Nach der Sommerpause aber muss sich das Bundesverfassungsgericht noch einmal mit Ceta befassen.