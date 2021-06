Die Inzidenzen sinken, die Reiselust steigt. Die Hoffnung auf einen Sommer wächst, in dem wir wieder mobil sind - mit vollgepacktem Auto gen Süden aufbrechen, ins Flugzeug oder in den Zug steigen. Doch ein flaues Gefühl bleibt. Wie kann der Neustart in der Mobilitätsbranche nach der Pandemie gelingen?

Das ist eine der Fragen, die nationale und internationale Branchenexpert:innen, Politiker:innen und Unternehmer:innen auf dem 11. Future Mobility Summit des Tagesspiegels diskutieren werden. Wir zeigen Ihnen hier exklusiv die Eröffnung sowie das Ende des Summits (am 8. Juni ab 9 Uhr 30).

Ohne Klimaschutz und Nachhaltigkeit wird es nicht gehen, das ist spätestens seit dem jüngsten Klima-Urteil des Bundesverfassungsgerichts klar. Der Mobilitätssektor hat Nachholbedarf. Er muss zeigen, wie sich Fortschritt und Wachstum mit Klimaschutz kombinieren lassen. Was ist für die neu gewählte Bundesregierung zu tun? Wie wandelt sich die Branche? Welche Ideen setzen Unternehmen um? Der Summit soll Antworten auf die Frage geben, wohin die Reise gehen könnte. Weitere Informationen finden Sie hier.

In diesem Jahr wird die Konferenz zum digitalen Summit mit der TU Berlin als Summitpartner. Neben Panels, Fireside Chats und Master Classes mit hochkarätigen Sprecher:innen sowie dem ersten Mobility Innovators Pitch, erwartet Sie zudem unsere Wissensplattform zur Mobilität und die eigene Podcast-Serie. (Tsp)