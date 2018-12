Die Bundesregierung hat eine Einigung über das umstrittene Fachkräfteeinwanderungsgesetz erzielt. Die Vorlage solle am Mittwoch vom Kabinett beschlossen werden, sagte ein Sprecher des Innenministeriums am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. Aus der Union war Kritik an dem geplanten Gesetz laut geworden, weil unter anderem Fehlanreize für Einwanderung befürchtet wurden. (AFP)