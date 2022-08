Der Klügere gibt nach? In Ludwigshafen scheint man das nicht so zu sehen. Eine halbe Stunde lang blockierten zwei unnachgiebige Autofahrer den Verkehr.

Ein 52-Jähriger und ein 33-Jähriger seien am Donnerstag von unterschiedlichen Seiten in eine Straße eingebogen und nicht aneinander vorbeigekommen, teilte die Polizei am Freitag mit.

Keiner habe nachgegeben, beide seien etwa eine halbe Stunde lang in ihren Fahrzeugen sitzengeblieben und hätten sich angestarrt. Weil die Straße blockiert gewesen sei, seien andere Verkehrsteilnehmer auf den Fußweg ausgewichen.

Als die Polizei schließlich eintraf, hatte den Angaben zufolge der 33-Jährige ein Einsehen und setzte einige Meter zurück. (dpa)