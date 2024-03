Einigung in monatelangem Tarifkonflikt Deutsche Bahn und GDL vereinbaren optionale 35-Stunden-Woche ab 2029

Die Lokführergewerkschaft GDL hat ihr Ziel erreicht und eine 35-Stunden-Woche für Schichtarbeiter bei der Bahn durchgesetzt. Der neue Tarifvertrag enthält ein sogenanntes Optionsmodell, mit dem Mitarbeitende im Schichtdienst künftig selbst über ihre Wochenarbeitszeit entscheiden. Der Korridor geht dabei von 35 bis 40 Stunden. „Dabei gilt das Leistungsprinzip: Wer mehr arbeitet, verdient entsprechend mehr“, erläuterte die Bahn am Dienstagvormittag.

Eine Arbeitsstunde entspricht 2,7 Prozent mehr oder weniger Lohn. So würden zum Beispiel Lokführer oder Zugbegleiterinnen in einer 40-Stunden-Woche rund 14 Prozent mehr verdienen als in einer 35-Stunden-Woche, rechnete die Bahn vor. „Mit der selbstbestimmten Wochenarbeitszeit werden die Bahnberufe insgesamt attraktiver und Leistung lohnt sich“, meinte Personalvorstand Martin Seiler.

Stufenweise Absenkung der Arbeitszeiten

Die Bahn richtet einen „Arbeitszeitkorridor“ ein, der es Mitarbeitern erlaubt, ihre Arbeitszeit bis zum Jahr 2029 jährlich bei vollem Lohnausgleich abzusenken. Von 2026 gilt die 37-Stunde-Woche, ein Jahr später erfolgt eine weitere Reduzierung auf 36 Stunden und 2028 und 2029 jeweils eine um eine halbe Stunde. Die 35-Stunden-Woche ist also 2029 erreicht.

Bei 28 kleineren Schienenverkehrsunternehmen hatte die GDL in den vergangenen Monaten schrittweise Arbeitszeitverkürzungen auf 35 Stunden bis 2028 vereinbart, allerdings unter dem Vorbehalt, dass entsprechende Schritte auch bei der Bahn gelten. Die Regelungen mit den regional tätigen Wettbewerben der Bahn müssen nun entsprechend verändert werden.

Bahn-Personalchef Martin Seiler (l.) und GDL-Chef Claus Weselsky © picture alliance/dpa/Andreas Arnold

2850 Euro Inflationsprämie

Die GDL hatte ursprünglich eine monatliche Entgelterhöhung um 555 Euro gefordert, dazu eine Erhöhung der Zulagen um 25 Prozent sowie die Verkürzung der Arbeitszeit von 38 auf 35 Stunden für Schichtarbeiter bis 2028. Vereinbart wurde jetzt eine Erhöhung der Entgelte um 210 Euro im August sowie um weitere 210 Euro im April nächsten Jahres. Ferner bekommen die Beschäftigten im März eine steuer- und abgabenfreie Inflationsprämie von 1500 Euro sowie weitere 1350 Euro voraussichtlich im Mai, teilte die Bahn mit.

Kein Tarifvertrag für die Infrastruktur

Das neu entstandene Tochterunternehmen der Bahn, DB InfraGO, soll nicht in den Tarifvertrag der GDL einbezogen werden. Dieser Punkt war der Deutschen Bahn wichtig, die den Einfluss der GDL eindämmen will. Die Deutsche Bahn wendet deshalb seit 2021 das sogenannte Tarifeinheitsgesetz an. Es schreibt vor, dass in den über 300 DB-Betrieben nur der Tarifvertrag der größeren Gewerkschaft gilt. Eine Mehrheit hat die GDL nach Angaben der Bahn derzeit nur in 18 Betrieben, ansonsten dominiert die EVG.

Der Deutsche Beamtenbund dbb, dem die GDL angehört, hatte den rabiaten Kurs von GDL-Chef Weselsky auch wegen des Streits um die Tarifeinheit unterstützt. dbb-Chef Ulrich Silberbach warf der Bahn vor, die GDL mit der Anwendung des Gesetzes zerschlagen zu wollen. „Jeder Angriff auf eine Mitgliedsgewerkschaft des dbb ist ein Angriff auf den dbb.“

Die Tarifverhandlungen zwischen GDL und Bahn hatten Anfang November begonnen, kurz darauf gab es denn ersten Warnstreik. Zuletzt war Ende Februar eine Verhandlungsrunde gescheitert. In dieser hatten zwei Moderatoren – Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther und der frühere Bundesinnenminister Thomas de Maizière (beide CDU) - einen Vorschlag vorgelegt, der eine Verkürzung der Arbeitszeit auf 36 Stunden vorsah. Weselsky lehnte das ab und rief erneut zum Streik auf.

Am Ende bewirkten dbb-Chef Silberbach und der Aufsichtsratsvorsitzende der Bahn, der frühere Finanzstaatssekretär Werner Gatzer, dass sich die zerstrittenen Tarifparteien wieder an einen Tisch setzten. Für Weselsky, seit 2008 Vorsitzender der GDL, war es die letzte Tarifauseinandersetzung. Der 65-jährige, gelernte Lokführer, geht im Juni in Rente.