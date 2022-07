Das Neun-Euro-Ticket bietet eine unschlagbare Leistung: Der komplette Nah- und Regionalverkehr in ganz Deutschland kann damit genutzt werden, rund um die Uhr und jeweils einen Monat lang. Für weite Strecken ist es jedoch eher ungeeignet. Zwar kommt man damit auch von München nach Sylt, doch der Zeitaufwand ist dann besonders groß, es braucht viele Umstiege und daher ist diese Option wahrscheinlich eher etwas für sparsame Punks und weniger etwas für den Rest der Republik.

Geld sparen können Kund:innen des Fernverkehrs der Deutschen Bahn mit dem „Egal-Wohin-Ticket“ für 39,90 Euro. Es gilt für eine Strecke mit dem Fernverkehr – also auch für ICEs – innerhalb Deutschlands. Es ist damit deutlich günstiger als viele der normalen Bahntickets. Wer spontan bucht, zahlt häufig mindestens das doppelte (2. Klasse, keine BahnCard).

Der große Haken am „Egal-Wohin-Ticket“: Das Angebot ist nicht direkt bei der Deutschen Bahn erhältlich, also nicht im Internet oder an den Ticket-Schaltern. Stattdessen gibt es die Tickets ab sofort deutschlandweit in bestimmten Märkten der Edeka-Gruppe entweder am Geschenkgutscheinständer oder direkt an der Kasse.

Es handelt sich um eine Aktion in Kooperation zwischen Deutscher Bahn und Edeka, von der sich die Warenhauskette versprechen dürfte, Kund:innen in die Filialen zu locken.

Wie eine Sprecherin von Edeka dem Tagesspiegel bestätigte, müssen Kund:innen vor Ort nachschauen oder fragen, ob das Angebot erhältlich ist. Es gibt keine Übersicht im Internet.

Das Wichtigste zum „Egal-Wohin-Ticket“ für 39,90 Euro

Erhältlich in diesen teilnehmenden Märkten: EDEKA, Marktkauf, budni, nah & gut und trinkgut

Tickets sind am Geschenkgutscheinständer oder an der Kasse

Nur solange der Vorrat reicht

Das Ticket gilt für eine einfache Fahrt innerhalb Deutschlands

Einlösezeitraum: 04. Juli 2022 bis 30. Juni 2023

Reisezeitraum: 06. Juli 2022 bis 09. Dezember 2023

Es besteht Zugbindung (das Ticket gilt also nur für die Züge der gebuchten Verbindung)

Das Ticket kann nicht mit weiteren Ermäßigungen wie der BahnCard kombiniert werden

Vergleichen lohnt sich

Da ein ICE-Bahnticket von etwa Berlin nach München schon mal 80 Euro und mehr kosten kann, sind 39,90 Euro ein guter Preis. Doch auch mit der herkömmlichen Buchung geht es unter Umständen günstiger.

Der „Super Sparpreis“-Finder der Deutschen Bahn listet die günstigsten Preise pro Verbindung auf. Vor Erwerb des „Egal-Wohin-Tickets“ kann sich der Vergleich lohnen.