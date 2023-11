In manchen Regionen fährt kein Zug GDL-Warnstreik legt Bahnverkehr weitgehend lahm

Der Warnstreik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hat am Donnerstagmorgen vor allem die Berufspendler heftig getroffen. „In einzelnen Regionen fahren aufgrund der Streikbeteiligung teilweise gar keine Züge“, teilte die Deutsche Bahn online mit. Der Notfahrplan sei aber wie geplant und stabil angelaufen. Dieser sieht unter anderem vor, dass nur rund 20 Prozent der eigentlich geplanten Fernverkehrsfahrten angeboten wird.

Die Auswirkungen im Nah- und Regionalverkehr sind je nach Region sehr unterschiedlich. Für Berlin und Brandenburg teilte ein Sprecher mit, dass auf einzelnen Strecken Ersatzbusse eingesetzt werden, beispielsweise zwischen Berlin-Wannsee und Bad Belzig, zwischen Spandau und Nauen oder zwischen Bernau und Eberswalde. „Die Busse bieten natürlich nicht so viel Kapazität wie ein Zug und können wegen der unterschiedlichen Streckenführungen bei Schiene und Straße auch nicht immer alle Zwischenhalte anfahren“, teilte der DB-Sprecher mit.

Für die Berliner S-Bahn ist zur Anbindung der Außenbezirke und Umlandgemeinden an die Berliner Innenstadt ein 20-Minuten-Takt auf vier Linien geplant. Konkret geht es um die S3 (zwischen Erkner und Ostbahnhof), die S46 (zwischen Wildau und Schöneberg), die S5 (zwischen Strausberg Nord und Charlottenburg) und die S9 (von Gesundbrunnen über Ostkreuz, Treptower Park bis Flughafen BER T1-2).

Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) sind vom Warnstreik nicht betroffen - die Busse und U-Bahnen in Berlin fahren am Donnerstag wie gewohnt. Es könnte allerdings deutlich voller werden.

Streik-Hotline der Bahn Unter der Telefonnummer 08000 99 66 33 hat die DB ab 8 Uhr eine kostenlose Streikhotline für Kunden eingerichtet.

Im Güterverkehr dürften die Folgen des Ausstands ebenfalls weitreichend sein. Die GDL streikt seit Mittwochabend, 22.00 Uhr, am Donnerstagabend um 18.00 Uhr soll der Ausstand enden. Die Bahn wird auch darüber hinaus zunächst mit einem Notfahrplan arbeiten, um am Freitag wieder möglichst viele Fahrten regulär anbieten zu können.

14 Prozent der Menschen in Deutschland sind einer YouGov-Umfrage zufolge von dem Streik betroffen.

„Unsere ganze Priorität liegt darauf, morgen, an diesem wichtigen Freitag, den Verkehr wieder in Gang zu bringen“, sagte Bahn-Sprecher Achim Stauß am Donnerstagmorgen am Berliner Hauptbahnhof. Der Freitag sei stets ein nachfragestarker Tag, nun kämen zudem noch Fahrgäste hinzu, die ihre Fahrten verschoben haben.

Der Warnstreik trifft einer Umfrage zufolge 14 Prozent der Menschen in Deutschland. 79 Prozent der Befragten seien nicht betroffen, 7 Prozent hätten keine Angaben gemacht, teilte das Meinungsforschungsinstitut YouGov am Donnerstag mit. Die Befragten im Alter von 18 bis 24 Jahren hätten am ehesten angegeben, vom Warnstreik betroffen zu sein (28 Prozent).

Kernforderung der GDL: Wochenarbeitszeit von 35 Stunden

Es ist der erste Arbeitskampf der Gewerkschaft im noch jungen Tarifkonflikt, bisher wurde erst einmal verhandelt. Die eigentlich für Donnerstag und Freitag geplante zweite Verhandlungsrunde hat die Bahn abgesagt. „Entweder man streikt, oder man verhandelt. Beides gleichzeitig geht nicht“, sagte DB-Personalvorstand Martin Seiler.

Die GDL fordert in den Verhandlungen 555 Euro mehr pro Monat sowie eine Inflationsausgleichsprämie bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Als Kernforderung will sie zudem eine Absenkung der Arbeitszeit für Schichtarbeiter von 38 auf 35 Stunden pro Woche bei vollem Lohnausgleich durchsetzen.

Die Bahn bezeichnet vor allem die Arbeitszeitverkürzung als unerfüllbar und verweist dazu auch auf den Fachkräftemangel. Mit einer geringeren Wochenarbeitszeit müssten deutlich mehr Menschen eingestellt werden. DB-Personalvorstand Seiler bot in der ersten Verhandlungsrunde eine Entgelterhöhung von elf Prozent bei einer Laufzeit von 32 Monaten sowie die geforderte Inflationsausgleichsprämie an. Zur Arbeitszeit machte der Konzern aber kein Angebot.

Trotzdem einigten sich beide Seiten auf weitere Verhandlungstermine, zunächst im Wochentakt. Wann die Tarifpartner nach der Absage für diese Woche nun wieder zusammen kommen, ist offen. Beide Seiten warfen sich vor, getroffene Vereinbarungen nicht einzuhalten. Die Bahn nannte das Vorgehen der GDL „eine einmalige Eskalation in unserer Sozialpartnerschaft, die wir nicht akzeptieren“. Die GDL wiederum warf der Bahn vor, kein Interesse an einer Lösung am Verhandlungstisch zu haben. (dpa)